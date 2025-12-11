Рейтинг@Mail.ru
Россия поставила Запад в тупик, заявил экс-советник Байдена - РИА Новости, 11.12.2025
14:52 11.12.2025
Россия поставила Запад в тупик, заявил экс-советник Байдена
Россия поставила Запад в тупик, заявил экс-советник Байдена
в мире
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
владимир кузнецов (вован)
джо байден
верховная рада украины
россия
украина
стамбул
Россия поставила Запад в тупик, заявил экс-советник Байдена

Экс-советник Байдена Грин: РФ на поле боя поставила Запад в патовую ситуацию

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Запад, надеявшийся на поражение РФ на Украине, оказался в патовой ситуации после того, как Москва "перегруппировалась", заявил экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
По его словам, в отношении конфликта на Украине администрация Байдена руководствовалась в том числе принципом "ни о чем не сожалеть".
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине
8 октября, 11:10
"Поэтому, по моему мнению, Стамбул не является упущенной возможностью. Я думаю, основные переговоры проходили на поле боя", - сказал Грин.
По его мнению, если бы Россия действительно думала, что проиграет, то, возможно, пошла бы на некоторые уступки.
"Но они как бы перегруппировались, и затем мы оказались в такой патовой ситуации", - подчеркнул Грин.
Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине
Вчера, 14:42
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Как воспринимают Россию в мире
5 декабря, 08:00
 
