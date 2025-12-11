Россия поставила Запад в тупик, заявил экс-советник Байдена

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Запад, надеявшийся на поражение РФ на Украине, оказался в патовой ситуации после того, как Москва "перегруппировалась", заявил экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).