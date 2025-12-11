МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Запад, надеявшийся на поражение РФ на Украине, оказался в патовой ситуации после того, как Москва "перегруппировалась", заявил экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
"Поэтому, по моему мнению, Стамбул не является упущенной возможностью. Я думаю, основные переговоры проходили на поле боя", - сказал Грин.
По его мнению, если бы Россия действительно думала, что проиграет, то, возможно, пошла бы на некоторые уступки.
"Но они как бы перегруппировались, и затем мы оказались в такой патовой ситуации", - подчеркнул Грин.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
