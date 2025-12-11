Стало известно, уроженцы каких стран получили паспорта России в 2025 году

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уроженцы Франции чаще других иностранцев получали паспорта России в 2025 году, в тройке лидеров также находятся выходцы из США и Германии, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости данным, всего в 2025 году российское гражданство получил 71 человек (в том числе шесть детей). Все эти люди были приняты в российское гражданство отдельными указами президента.
Также гражданство РФ получили четыре уроженца Таджикистана (из них два ребенка) и четыре - Италии. Обладателями российского гражданства также стали три выходца с Украины, трое лиц, родившихся в России, двое уроженцев Сербии и двое - Ливана.
Российский паспорт в 2025 году также получили люди, родившиеся в Марокко, Боснии и Герцеговине, Турции, Казахстане, Сирии, Иране, Камеруне, Великобритании, Хорватии и Югославии - из каждой страны по одному человеку.