Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, уроженцы каких стран получили паспорта России в 2025 году - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 11.12.2025 (обновлено: 11:07 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/pasport-2061269413.html
Стало известно, уроженцы каких стран получили паспорта России в 2025 году
Стало известно, уроженцы каких стран получили паспорта России в 2025 году - РИА Новости, 11.12.2025
Стало известно, уроженцы каких стран получили паспорта России в 2025 году
Уроженцы Франции чаще других иностранцев получали паспорта России в 2025 году, в тройке лидеров также находятся выходцы из США и Германии, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:36:00+03:00
2025-12-11T11:07:00+03:00
россия
франция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_cb8074ad7d1a8f642423abbd6bff5516.jpg
https://ria.ru/20251203/pasport-2059649120.html
https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060188972.html
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, сша
Россия, Франция, США
Стало известно, уроженцы каких стран получили паспорта России в 2025 году

РИА Новости: чаще всего паспорта России в 2025 году получали французы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и конституция
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уроженцы Франции чаще других иностранцев получали паспорта России в 2025 году, в тройке лидеров также находятся выходцы из США и Германии, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости данным, всего в 2025 году российское гражданство получил 71 человек (в том числе шесть детей). Все эти люди были приняты в российское гражданство отдельными указами президента.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян
3 декабря, 23:09
Из них 32 человека (28 взрослых и четыре ребенка) родились во Франции. Самому старшему уроженцу Франции, ставшему гражданином РФ в этом году, - 87 лет, а самому младшему - восемь.
Уроженцы других стран в 2025 году получали российские паспорта значительно реже: тройку стран-лидеров замыкают США и Германия - шесть и пять человек соответственно.
Также гражданство РФ получили четыре уроженца Таджикистана (из них два ребенка) и четыре - Италии. Обладателями российского гражданства также стали три выходца с Украины, трое лиц, родившихся в России, двое уроженцев Сербии и двое - Ливана.
Российский паспорт в 2025 году также получили люди, родившиеся в Марокко, Боснии и Герцеговине, Турции, Казахстане, Сирии, Иране, Камеруне, Великобритании, Хорватии и Югославии - из каждой страны по одному человеку.
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда
5 декабря, 18:41
 
РоссияФранцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала