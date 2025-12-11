ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Болгарский "Лудогорец" сыграл вничью греческим ПАОКом в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча в болгарском Разграде завершилась со счетом 3:3. В составе "Лудогорца" отличились Петар Станич (33-я минута), Оливье Вердон (70) и Ивайло Чочев (77). У ПАОКа мячи забили Кирил Десподов (39), Алессандро Вольякко (48) и Анестис Миту (90).
11 декабря 2025 • начало в 20:45
Завершен
33’ • Петар Станич
70’ • Оливье Вердон
(Динис Алмейда)
77’ • Ивайло Чочев
(Петар Станич)
39’ • Кирил Десподов
(Лука Иванушек)
48’ • Алессандро Вольякко
90’ • Anestis Mythou
(Иоаннис Константелиас)
Российские игроки ПАОКа Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли в стартовом составе и были заменены после 67-й минуты.
"Лудогорец" (7 очков) занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги Европы. ПАОК (9) располагается на 15-й позиции.
Результаты других матчей:
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бетис" (Испания) - 1:3;
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Генк" (Бельгия) - 1:0;
"Утрехт" (Нидерланды) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:2;
"Ференцварош" (Венгрия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1;
"Штурм" (Австрия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1;