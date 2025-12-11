Рейтинг@Mail.ru
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:58 11.12.2025
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы
Болгарский "Лудогорец" сыграл вничью греческим ПАОКом в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
спорт
оливье вердон
кирил десподов
магомед оздоев
лудогорец
паок
бетис
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы

ПАОК Оздоева и Чалова сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы

© Фото : Соцсети ПАОКаМагомед Оздоев
Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Читать в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Болгарский "Лудогорец" сыграл вничью греческим ПАОКом в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча в болгарском Разграде завершилась со счетом 3:3. В составе "Лудогорца" отличились Петар Станич (33-я минута), Оливье Вердон (70) и Ивайло Чочев (77). У ПАОКа мячи забили Кирил Десподов (39), Алессандро Вольякко (48) и Анестис Миту (90).
Лига Европы УЕФА
11 декабря 2025 • начало в 20:45
Завершен
Лудогорец Разград
3 : 3
ПАОК
33‎’‎ • Петар Станич
70‎’‎ • Оливье Вердон
(Динис Алмейда)
77‎’‎ • Ивайло Чочев
(Петар Станич)
39‎’‎ • Кирил Десподов
(Лука Иванушек)
48‎’‎ • Алессандро Вольякко
(Кирил Десподов)
90‎’‎ • Anestis Mythou
(Иоаннис Константелиас)
Российские игроки ПАОКа Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли в стартовом составе и были заменены после 67-й минуты.
"Лудогорец" (7 очков) занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги Европы. ПАОК (9) располагается на 15-й позиции.
В следующем туре ПАОК 22 января примет испанский "Бетис", "Лудогорец" в тот же день сыграет в гостях с шотландским "Рейнджерс".
Результаты других матчей:
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бетис" (Испания) - 1:3;
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Генк" (Бельгия) - 1:0;
"Ницца" (Франция) - "Брага" (Португалия) - 0:1;
"Утрехт" (Нидерланды) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:2;
"Ференцварош" (Венгрия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1;
"Штурм" (Австрия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1;
"Штутгарт" (Германия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 4:1;
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Лилль" (Франция) - 1:0.
Мойзе Кин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Фиорентина" обыграла киевское "Динамо" в матче Лиги конференций
Вчера, 22:55
 
Заголовок открываемого материала