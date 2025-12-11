Медаль "За отвагу" передали на заседании комиссии Парламентского Собрания

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На заседании комиссии Парламентского Собрания состоялась церемония передачи медали "За отвагу" родственникам погибшего красноармейца, сообщает пресс-служба союзного парламента.
Заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти прошло в среду в Москве. В мероприятии приняли участие сопредседатели комиссии Вадим Ипатов и Иван Мельников, члены комиссии Елена Афанасьева, Валерий Гайдукевич, Ольга Германова, Ирина Костевич, Андрей Красов, Михаил Мирончик, Артем Туров и ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко. Также в заседании участвовали представители Постоянного комитета Союзного государства, министерства обороны Республики Беларусь, министерства обороны Российской Федерации, могилевского Областного совета депутатов и правительства Смоленской области.
В рамках заседания состоялась торжественная церемония, в ходе которой Ипатов и Мельников передали государственную награду времен Великой Отечественной войны – медаль "За отвагу" – родственнице красноармейца Ивана Лебедева, проживающей в Москве. О поисковой работе, в результате которой была обнаружена эта награда, рассказал руководитель Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" Валерий Загреков.
Медаль была обнаружена в ходе белорусско-российской поисковой экспедиции, прошедшей с 4 по 15 августа 2025 года в Витебском районе Республики Беларусь. В работах приняли участие поисковики клуба "Память и примирение", юнармейцы московской школы, кадеты Витебского и Полоцкого кадетских училищ, студенты из Беларуси и России, а также военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь.
В результате совместных усилий были подняты останки советских воинов и две медали "За отвагу". По номеру одной из них удалось установить личность героя. Им оказался рядовой Лебедев, 1921 года рождения, уроженец деревни Удино Калининской (в настоящее время – Тверской) области, призванный в Красную Армию в апреле 1941 года.
Благодаря архивной работе были найдены родственники солдата. Церемония передачи награды семье красноармейца стала наглядным символом непрекращающейся работы по сохранению памяти о подвиге советского народа и укреплению братских связей между Беларусью и Россией.
Комиссия Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти образована в результате реализации поручений, данных президентами Российской Федерации и Республики Беларусь в ходе проведения Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" в апреле 2025 года в городе Волгограде.
Основной задачей комиссии стала консолидация общественных и политических сил Беларуси и России, а также граждан этих стран, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, о подвигах советского народа.