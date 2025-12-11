Медаль "За отвагу" передали на заседании комиссии Парламентского Собрания

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На заседании комиссии Парламентского Собрания состоялась церемония передачи медали "За отвагу" родственникам погибшего красноармейца, сообщает пресс-служба союзного парламента.

В рамках заседания состоялась торжественная церемония, в ходе которой Ипатов и Мельников передали государственную награду времен Великой Отечественной войны – медаль "За отвагу" – родственнице красноармейца Ивана Лебедева, проживающей в Москве. О поисковой работе, в результате которой была обнаружена эта награда, рассказал руководитель Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" Валерий Загреков.

Медаль была обнаружена в ходе белорусско-российской поисковой экспедиции, прошедшей с 4 по 15 августа 2025 года в Витебском районе Республики Беларусь. В работах приняли участие поисковики клуба "Память и примирение", юнармейцы московской школы, кадеты Витебского и Полоцкого кадетских училищ, студенты из Беларуси России , а также военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь.

В результате совместных усилий были подняты останки советских воинов и две медали "За отвагу". По номеру одной из них удалось установить личность героя. Им оказался рядовой Лебедев, 1921 года рождения, уроженец деревни Удино Калининской (в настоящее время – Тверской) области, призванный в Красную Армию в апреле 1941 года.

Благодаря архивной работе были найдены родственники солдата. Церемония передачи награды семье красноармейца стала наглядным символом непрекращающейся работы по сохранению памяти о подвиге советского народа и укреплению братских связей между Беларусью и Россией.

Комиссия Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти образована в результате реализации поручений, данных президентами Российской Федерации и Республики Беларусь в ходе проведения Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" в апреле 2025 года в городе Волгограде