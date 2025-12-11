Рейтинг@Mail.ru
Медаль "За отвагу" передали на заседании комиссии Парламентского Собрания
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
10:17 11.12.2025
Медаль "За отвагу" передали на заседании комиссии Парламентского Собрания
Медаль "За отвагу" передали на заседании комиссии Парламентского Собрания
На заседании комиссии Парламентского Собрания состоялась церемония передачи медали "За отвагу" родственникам погибшего красноармейца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:17:00+03:00
2025-12-11T10:17:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
москва
белоруссия
россия
иван мельников
елена афанасьева
андрей красов
москва
белоруссия
россия
Медаль "За отвагу" передали на заседании комиссии Парламентского Собрания

Заседание комиссии Парламентского Собрания прошло в Москве

Медаль "За отвагу" передали родственникам погибшего красноармейца на заседании комиссии Парламентского Собрания
парламентское собрание союза Беларуси и России
Медаль "За отвагу" передали родственникам погибшего красноармейца на заседании комиссии Парламентского Собрания
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На заседании комиссии Парламентского Собрания состоялась церемония передачи медали "За отвагу" родственникам погибшего красноармейца, сообщает пресс-служба союзного парламента.
Заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти прошло в среду в Москве. В мероприятии приняли участие сопредседатели комиссии Вадим Ипатов и Иван Мельников, члены комиссии Елена Афанасьева, Валерий Гайдукевич, Ольга Германова, Ирина Костевич, Андрей Красов, Михаил Мирончик, Артем Туров и ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко. Также в заседании участвовали представители Постоянного комитета Союзного государства, министерства обороны Республики Беларусь, министерства обороны Российской Федерации, могилевского Областного совета депутатов и правительства Смоленской области.
В рамках заседания состоялась торжественная церемония, в ходе которой Ипатов и Мельников передали государственную награду времен Великой Отечественной войны – медаль "За отвагу" – родственнице красноармейца Ивана Лебедева, проживающей в Москве. О поисковой работе, в результате которой была обнаружена эта награда, рассказал руководитель Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" Валерий Загреков.
Медаль была обнаружена в ходе белорусско-российской поисковой экспедиции, прошедшей с 4 по 15 августа 2025 года в Витебском районе Республики Беларусь. В работах приняли участие поисковики клуба "Память и примирение", юнармейцы московской школы, кадеты Витебского и Полоцкого кадетских училищ, студенты из Беларуси и России, а также военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь.
В результате совместных усилий были подняты останки советских воинов и две медали "За отвагу". По номеру одной из них удалось установить личность героя. Им оказался рядовой Лебедев, 1921 года рождения, уроженец деревни Удино Калининской (в настоящее время – Тверской) области, призванный в Красную Армию в апреле 1941 года.
Благодаря архивной работе были найдены родственники солдата. Церемония передачи награды семье красноармейца стала наглядным символом непрекращающейся работы по сохранению памяти о подвиге советского народа и укреплению братских связей между Беларусью и Россией.
Комиссия Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти образована в результате реализации поручений, данных президентами Российской Федерации и Республики Беларусь в ходе проведения Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" в апреле 2025 года в городе Волгограде.
Основной задачей комиссии стала консолидация общественных и политических сил Беларуси и России, а также граждан этих стран, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, о подвигах советского народа.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Москва, Белоруссия, Россия, Иван Мельников, Елена Афанасьева, Андрей Красов
 
 
