Рейтинг@Mail.ru
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
15:07 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/lenoblast-2061392308.html
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти - РИА Новости, 11.12.2025
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти
В динамично развивающемся поселке Новоселье Ломоносовского района в ближайшие несколько лет построят технологичную школу на 825 мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:07:00+03:00
2025-12-11T15:07:00+03:00
ленинградская область
строительство
ленинградская область
ломоносовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975462037_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_b799bd78ceb070fe14e502d6ff3cd22d.jpg
https://ria.ru/20251211/lenoblast-2061390828.html
https://ria.ru/20250909/lenoblast-2040667217.html
ленинградская область
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975462037_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b069e5908e5d9565095695e7514311f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, ленинградская область, ломоносовский район
Ленинградская область , Строительство, Ленинградская область, Ломоносовский район
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти

В Ленинградской области построят технологичную школу на 825 мест

© РИА Новости / Владимир АстапковичУченики школы
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ученики школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. В динамично развивающемся поселке Новоселье Ломоносовского района в ближайшие несколько лет построят технологичную школу на 825 мест, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Консультативно-экспертный совет при комитете градостроительной политики уже согласовал архитектурный облик школы в поселке Новоселье", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выезд из Петербурга в Кудрово. Архив - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Еще один детсад появится в Кудрово Ленинградской области
Вчера, 15:04
Отмечается, что муралом образовательного учреждения станет краснокнижный лебедь-кликун, а ведущим направлением выбрана IT-индустрия.
"Мы создаем в Новоселье технологичную школу: с цифровыми лабораториями, командами, которые будут делать настоящие проекты, и архитектурой, которая поддерживает обучение с первого дня. Архсовет внимательно доработал облик — вплоть до деталей мурала. Глаз лебедя на фасаде — это реальное окно, и вечером оно будет светиться: простой приём, который делает школу живой и узнаваемой точкой района", - рассказал главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что в четырехэтажной школе будет все для комфортного пребывания детей: оборудованные классы, просторный актовый зал, лаборатории, зона IT c центром детских инициатив, библиотека-медиатека, спортивный зал и многое другое.
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти
9 сентября, 14:00
 
Ленинградская областьСтроительствоЛенинградская областьЛомоносовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала