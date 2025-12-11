Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. В динамично развивающемся поселке Новоселье Ломоносовского района в ближайшие несколько лет построят технологичную школу на 825 мест, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Консультативно-экспертный совет при комитете градостроительной политики уже согласовал архитектурный облик школы в поселке Новоселье", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что муралом образовательного учреждения станет краснокнижный лебедь-кликун, а ведущим направлением выбрана IT-индустрия.

"Мы создаем в Новоселье технологичную школу: с цифровыми лабораториями, командами, которые будут делать настоящие проекты, и архитектурой, которая поддерживает обучение с первого дня. Архсовет внимательно доработал облик — вплоть до деталей мурала. Глаз лебедя на фасаде — это реальное окно, и вечером оно будет светиться: простой приём, который делает школу живой и узнаваемой точкой района", - рассказал главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.