https://ria.ru/20251211/lenoblast-2061392308.html
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти - РИА Новости, 11.12.2025
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти
В динамично развивающемся поселке Новоселье Ломоносовского района в ближайшие несколько лет построят технологичную школу на 825 мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:07:00+03:00
2025-12-11T15:07:00+03:00
2025-12-11T15:07:00+03:00
ленинградская область
строительство
ленинградская область
ломоносовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975462037_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_b799bd78ceb070fe14e502d6ff3cd22d.jpg
https://ria.ru/20251211/lenoblast-2061390828.html
https://ria.ru/20250909/lenoblast-2040667217.html
ленинградская область
ломоносовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975462037_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b069e5908e5d9565095695e7514311f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, ленинградская область, ломоносовский район
Ленинградская область , Строительство, Ленинградская область, Ломоносовский район
Технологичную школу на 825 мест построят в Новоселье в Ленобласти
В Ленинградской области построят технологичную школу на 825 мест
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. В динамично развивающемся поселке Новоселье Ломоносовского района в ближайшие несколько лет построят технологичную школу на 825 мест, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Консультативно-экспертный совет при комитете градостроительной политики уже согласовал архитектурный облик школы в поселке Новоселье", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что муралом образовательного учреждения станет краснокнижный лебедь-кликун, а ведущим направлением выбрана IT-индустрия.
"Мы создаем в Новоселье технологичную школу: с цифровыми лабораториями, командами, которые будут делать настоящие проекты, и архитектурой, которая поддерживает обучение с первого дня. Архсовет внимательно доработал облик — вплоть до деталей мурала. Глаз лебедя на фасаде — это реальное окно, и вечером оно будет светиться: простой приём, который делает школу живой и узнаваемой точкой района", - рассказал главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что в четырехэтажной школе будет все для комфортного пребывания детей: оборудованные классы, просторный актовый зал, лаборатории, зона IT c центром детских инициатив, библиотека-медиатека, спортивный зал и многое другое.