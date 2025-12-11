Еще один детсад появится в Кудрово Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на Школьном переулке, 4 в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Детский сад в Кудрово на Школьном переулке, рассчитанный на 200 воспитанников, построен инвестором по соглашению с правительством Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Добавляется, что здание построила ГК "Аквилон", оно рассчитано на 10 групп для детей от 2 до 7 лет. Внутри расположены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружковой работы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, пищеблок и административно-бытовые помещения.

Для прогулок детей на территории обустроены 5 групповых площадок с навесами и малыми архитектурными формами, а также две физкультурные площадки — для младших и старших групп.

В пресс-службе правительства Ленобласти добавили, что архитектурный облик учреждения ранее был согласован комитетом градостроительной политики. Здание выполнено в спокойных нейтральных тонах с тёплыми акцентами. На центральном фасаде размещены муралы с изображением деревьев, которые помогают создать дружелюбный образ и визуальную айдентику для воспитанников и их родителей.