Еще один детсад появится в Кудрово Ленинградской области
Ленинградская область
Ленинградская область
 
15:04 11.12.2025
Еще один детсад появится в Кудрово Ленинградской области
Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на Школьном переулке, 4 в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской
В Кудрово разрешили ввести в эксплуатацию детский сад на Школьном переулке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на Школьном переулке, 4 в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Детский сад в Кудрово на Школьном переулке, рассчитанный на 200 воспитанников, построен инвестором по соглашению с правительством Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что здание построила ГК "Аквилон", оно рассчитано на 10 групп для детей от 2 до 7 лет. Внутри расположены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружковой работы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, пищеблок и административно-бытовые помещения.
Для прогулок детей на территории обустроены 5 групповых площадок с навесами и малыми архитектурными формами, а также две физкультурные площадки — для младших и старших групп.
В пресс-службе правительства Ленобласти добавили, что архитектурный облик учреждения ранее был согласован комитетом градостроительной политики. Здание выполнено в спокойных нейтральных тонах с тёплыми акцентами. На центральном фасаде размещены муралы с изображением деревьев, которые помогают создать дружелюбный образ и визуальную айдентику для воспитанников и их родителей.
"Кудрово развивается очень динамично - и мы уже не говорим о планах, мы видим результат. На прошлой неделе здесь ввели новую школу на 825 мест, сейчас вводим ещё один сад на 200 мест. Параллельно бюджет инвестирует в строительство еще двух крупных образовательных учреждений. Такой подход наглядно демонстрирует политику синхронного развития городской инфраструктуры и помогает преодолеть накопившиеся проблемы", - отметил вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский.
