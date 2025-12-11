На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили мачту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Мачту высотой 18,6 метра установили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, Мачту высотой 18,6 метра установили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, сообщил "Балтийский завод" "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).

« "Формирование надстройки атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка", строящегося на " Балтийском заводе ОСК , выходит на финальный этап. Корабелы погрузили на судно мачту высотой 18,6 метра и весом 76 тонн, оборудованную газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с установкой мачты ледокол "Чукотка" получил свои окончательные габариты по высоте – почти 60 метров.

Конструкцию предстоит оснастить навигационным оборудованием, лафетами для тушения возгораний на аварийных судах, а также установить на ней сигнальные огни и прожекторы.

Владимир Путин. Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации " Росатом ". Ледокол заложен 16 декабря 2020 года, спущен на воду 6 ноября 2024 года. В церемонии спуска принял участие президент России

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики . Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом.

Длина атомного ледокола проекта 22220 - 173,3 метра, ширина - 34 метра, высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт, скорость хода - 22 узла (по чистой воде), ледопроходимость - до трех метров, водоизмещение - 33540 тонн, расчетный срок службы - 40 лет.