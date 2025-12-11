Рейтинг@Mail.ru
На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили мачту - РИА Новости, 11.12.2025
15:40 11.12.2025
На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили мачту
На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили мачту - РИА Новости, 11.12.2025
На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили мачту
Мачту высотой 18,6 метра установили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, сообщил "Балтийский завод" "Объединенной... РИА Новости, 11.12.2025
Россия, Арктика, Владимир Путин, Балтийский завод, Объединенная судостроительная корпорация, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили мачту

На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили мачту высотой 18,6 метра

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтроящийся атомный ледокол "Чукотка"
Строящийся атомный ледокол Чукотка - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Строящийся атомный ледокол "Чукотка". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Мачту высотой 18,6 метра установили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, сообщил "Балтийский завод" "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).
«
"Формирование надстройки атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка", строящегося на "Балтийском заводе" ОСК, выходит на финальный этап. Корабелы погрузили на судно мачту высотой 18,6 метра и весом 76 тонн, оборудованную газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды", - говорится в сообщении.
Россия, Арктика, Владимир Путин, Балтийский завод, Объединенная судостроительная корпорация, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Заголовок открываемого материала