Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/gosduma-2061344060.html
В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа
В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа - РИА Новости, 11.12.2025
В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа
В регионах РФ может быть принято решение о переводе работников на удаленку при подъеме заболеваемости гриппом, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:49:00+03:00
2025-12-11T12:49:00+03:00
общество
россия
алексей куринный
госдума рф
кпрф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251211/rossija-2061343609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей куринный, госдума рф, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Алексей Куринный, Госдума РФ, КПРФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа

Куринный допустил перевод работников на удаленку при подъеме гриппа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В регионах РФ может быть принято решение о переводе работников на удаленку при подъеме заболеваемости гриппом, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).
Свыше 23,4 тысячи случаев гриппа зарегистрировано в РФ за неделю, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм гриппа, сообщали в Роспотребнадзоре.
"Речь идёт о степени распространенности, о превышении эпидемического порога, потому что в некоторых случаях такие решения принимаются локально. Отменяются публичные мероприятия. Если говорить об удалёнке, это в любом случае будет требоваться согласие работодателя и возможности техничнически осуществить такую работу. Но я не исключаю, что такие решения могут быть приняты, если возникнет высокий подъем с большим количеством осложнений и скажем так те на сегодня опасения, которые сегодня существуют в отношении гонконгского гриппа будут подтверждены", - сказал он.
Депутат отметил, что каждый регион на эпидемию реагирует отдельно.
"Если будет общенациональная угроза, тогда принимается решение на федеральном уровне, но такой угрозы пока нет", - заключил парламентарий.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Попова оценила ситуацию с распространением гонконгского гриппа
Вчера, 12:46
 
ОбществоРоссияАлексей КуринныйГосдума РФКПРФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала