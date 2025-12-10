Верховный суд отказал OMV в пересмотре неустойки за суды с "Газпромом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ отказал компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура австрийской OMV) в пересмотре судебных решений об увеличении неустойки, подлежащей взысканию с этой компании, если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела.
"Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", – сообщается в карточке дела.
Текст соответствующего определения Верховного суда не опубликован, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме.
Как сообщалось в сентябре в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу OMV Exploration & Production GmbH на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 июля. Тогда суд первой инстанции удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета.
Размер установленной неустойки, как и ее первоначальная величина, не уточняются в связи с вынесением решений в закрытом судебном заседании.
Арбитражный суд Петербурга в апреле прошлого года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено.
OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме в отношении контракта на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро за недопоставки газа "Газпром экспортом" по "немецкому" контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок.
Тогда поставки газа "Газпромом" прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем, 11 декабря, OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
