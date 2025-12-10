Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине включают три документа, пишет WP - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/smi-2061026319.html
Переговоры по Украине включают три документа, пишет WP
Переговоры по Украине включают три документа, пишет WP - РИА Новости, 10.12.2025
Переговоры по Украине включают три документа, пишет WP
Переговоры по вопросу урегулирования на Украине включают обсуждение трех документов - предложенного США плана по достижению мирного урегулирования, документа о... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:17:00+03:00
2025-12-10T10:17:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
blackrock
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775031_0:92:3071:1820_1920x0_80_0_0_11907d568009a2adca501adf66b934dd.jpg
https://ria.ru/20251209/plan-2060808616.html
https://ria.ru/20251204/ssha-2059733046.html
https://ria.ru/20251209/tramp-2060696653.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775031_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f60df804ea986df2deaf4b1697307812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, blackrock, всемирный банк, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, BlackRock, Всемирный банк, Мирный план США по Украине
Переговоры по Украине включают три документа, пишет WP

WP: переговорный пакет по Украине включает три документа

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Переговоры по вопросу урегулирования на Украине включают обсуждение трех документов - предложенного США плана по достижению мирного урегулирования, документа о гарантиях безопасности, а также плана экономического восстановления после конфликта, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.
"Переговорный пакет включает три документа... мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления", - говорится в сообщении издания.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Условия плана США по Украине стали жестче, пишет Axios
Вчера, 13:45
Газета отмечает, что "переговоры еще далеки от завершения", а Украина и ее европейские партнеры планируют представить в среду очередные изменения к плану.
Кроме того, издание указывает, что американские чиновники ведут переговоры с генеральным директором BlackRock Ларри Финком о возобновлении плана компании об украинском фонде, который мог бы привлечь 400 миллиардов долларов на восстановление Украины. В этом также может участвовать Всемирный банк.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины
4 декабря, 12:05
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп репостнул публикацию о злящихся из-за плана по Украине европейцах
Вчера, 00:30
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковСтив УиткоффBlackRockВсемирный банкМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала