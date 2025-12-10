Переговоры по Украине включают три документа, пишет WP

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Переговоры по вопросу урегулирования на Украине включают обсуждение трех документов - предложенного США плана по достижению мирного урегулирования, документа о гарантиях безопасности, а также плана экономического восстановления после конфликта, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.
"Переговорный пакет включает три документа... мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что "переговоры еще далеки от завершения", а Украина и ее европейские партнеры планируют представить в среду очередные изменения к плану.
Кроме того, издание указывает, что американские чиновники ведут переговоры с генеральным директором BlackRock Ларри Финком о возобновлении плана компании об украинском фонде, который мог бы привлечь 400 миллиардов долларов на восстановление Украины. В этом также может участвовать Всемирный банк.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.