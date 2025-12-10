В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга раскрыла незаконную схему легализации мигрантов через фиктивные браки, задержаны предполагаемый организатор "бизнеса" и шесть подставных невест в возрасте до 59 лет, Полиция Санкт-Петербурга раскрыла незаконную схему легализации мигрантов через фиктивные браки, задержаны предполагаемый организатор "бизнеса" и шесть подставных невест в возрасте до 59 лет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Уголовный розыск Северной столицы пресёк деятельность организованной группы, которая превращала ЗАГС в инструмент легализации мигрантов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители задержали предполагаемого организатора незаконной схемы, который вместе с соучастниками занимался подбором россиянок, готовых за деньги вступить в брак с иностранцем. После заключения фиктивного брака для мигрантов оформлялся полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы.

"В результате иностранцы, среди которых были как выходцы из ближнего зарубежья, так и граждане африканских государств, получали разрешение на временное проживание в нашей стране сроком до трёх лет", – пояснили в ГУМВД.

Помимо предполагаемого организатора "бизнеса", оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет. По предварительным данным, через ЗАГС были созданы не менее 20 фиктивных семей.