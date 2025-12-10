https://ria.ru/20251210/peterburg-2061024223.html
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 10.12.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга раскрыла незаконную схему легализации мигрантов через фиктивные браки, задержаны предполагаемый организатор "бизнеса" и шесть... РИА Новости, 10.12.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга раскрыла незаконную схему легализации мигрантов через фиктивные браки, задержаны предполагаемый организатор "бизнеса" и шесть подставных невест в возрасте до 59 лет, сообщила
пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Уголовный розыск Северной столицы пресёк деятельность организованной группы, которая превращала ЗАГС в инструмент легализации мигрантов", – говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители задержали предполагаемого организатора незаконной схемы, который вместе с соучастниками занимался подбором россиянок, готовых за деньги вступить в брак с иностранцем. После заключения фиктивного брака для мигрантов оформлялся полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы.
"В результате иностранцы, среди которых были как выходцы из ближнего зарубежья, так и граждане африканских государств, получали разрешение на временное проживание в нашей стране сроком до трёх лет", – пояснили в ГУМВД.
Помимо предполагаемого организатора "бизнеса", оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга
и одну жительницу Ленинградской области
в возрасте от 25 до 59 лет. По предварительным данным, через ЗАГС были созданы не менее 20 фиктивных семей.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 322.1 УК РФ
(организация незаконной миграции).