Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными - РИА Новости, 10.12.2025
11:56 10.12.2025 (обновлено: 12:05 10.12.2025)
Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными
Отношения России и Индонезии очень насыщенны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2025
россия, индонезия, дмитрий песков, санкт-петербург, москва, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Индонезия, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отношения России и Индонезии очень насыщенны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду президент России Владимир Путин проведет переговоры с индонезийским коллегой. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Прабово Субианто посетит Москву для "сверки часов" с учетом углубляющегося сотрудничества между странами и складывающейся обстановки в регионе.
"Повестка дня у нас в Индонезии очень обширная. Летом президенты встречались в Питере, в Санкт-Петербурге. У нас была подписана декларация о стратегическом партнерстве. Поэтому отношения очень-очень насыщенные", - сказал Песков журналистам.
