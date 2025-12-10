https://ria.ru/20251210/peskov-2061062579.html
Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными
Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными - РИА Новости, 10.12.2025
Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными
Отношения России и Индонезии очень насыщенны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:56:00+03:00
2025-12-10T11:56:00+03:00
2025-12-10T12:05:00+03:00
россия
индонезия
дмитрий песков
санкт-петербург
москва
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251209/otnosheniya-2023337130.html
россия
индонезия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, дмитрий песков, санкт-петербург, москва, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Индонезия, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными
Песков назвал отношения России и Индонезии очень насыщенными