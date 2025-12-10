Рейтинг@Mail.ru
07:19 10.12.2025 (обновлено: 07:20 10.12.2025)
Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой
Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой
Более 400 обращений от россиян, находящихся за рубежом, поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2025 году, сообщила РИА РИА Новости, 10.12.2025
общество, россия, азербайджан, армения, татьяна москалькова
Общество, Россия, Азербайджан, Армения, Татьяна Москалькова
Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой

За помощью к Москальковой в 2025 году обратились 400 россиян, живущих за рубежом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 400 обращений от россиян, находящихся за рубежом, поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2025 году, сообщила РИА Новости пресс-служба федерального омбудсмена.
"В 2025 году к уполномоченному от наших граждан, находящихся за рубежом, поступило более 400 обращений, в 2024 году – 394 обращения. География стран, в которых российские граждане пребывали и столкнулись с нарушением их прав и законных интересов, охватывает широкую территорию – около 50 государств", - рассказали в пресс-службе.
Большинство обращений с просьбами помочь по уголовным делам, возбужденным на территории иностранного государства, поступали в интересах российских граждан, находящихся в Азербайджане, Армении, Казахстане, США, Турции, Таджикистане, Узбекистане, Украине.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины
ОбществоРоссияАзербайджанАрменияТатьяна Москалькова
 
 
