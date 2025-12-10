https://ria.ru/20251210/moskalkova-2061004121.html
Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой
Более 400 обращений от россиян, находящихся за рубежом, поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2025 году, сообщила РИА РИА Новости, 10.12.2025
Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой
