Названо число россиян за границей, обратившихся за помощью к Москальковой

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 400 обращений от россиян, находящихся за рубежом, поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2025 году, сообщила РИА Новости пресс-служба федерального омбудсмена.

"В 2025 году к уполномоченному от наших граждан, находящихся за рубежом, поступило более 400 обращений, в 2024 году – 394 обращения. География стран, в которых российские граждане пребывали и столкнулись с нарушением их прав и законных интересов, охватывает широкую территорию – около 50 государств", - рассказали в пресс-службе.