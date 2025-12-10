Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть помогла семьям Героев с ремонтом в домах
Ленинградская область
Ленинградская область
 
13:33 10.12.2025
Ленобласть помогла семьям Героев с ремонтом в домах
Ленобласть помогла семьям Героев с ремонтом в домах
Ленинградская область помогла семьям Героев с ремонтами в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:33:00+03:00
2025-12-10T13:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030014141_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_cec1272bc43dce41c803b57ebfd4905c.jpg
Ленобласть помогла семьям Героев с ремонтом в домах

Ленинградская область помогла семьям Героев с ремонтами в многоквартирных домах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ленинградская область помогла семьям Героев с ремонтами в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Фонд капитального ремонта региона выполнил поручения губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по итогам встречи с семьями десантников 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что матери погибших в Чечне десантников обратились с просьбой провести капитальный ремонт многоквартирных домов. В результате в Ивангороде капитально отремонтирована кровля: проведены полная замена стропильной системы и кровельного покрытия, утепление чердачного перекрытия, обработка всех деревянных конструкций огне- и биозащитным составом. В Оржицах, где отремонтирован фасад, выполнены очистка, ремонт швов и антисептическая обработка поверхности, замена оконных блоков, ремонт балконов, утепление и покраска торцевой стены.
"На всех этапах от обследования и проектирования до выбора подрядчика и приемки работ велся самый строгий контроль. Делаем всё, чтобы помочь и поддержать мам, воспитавших героев. Было принципиально важно, чтобы работы выполнили качественно, с душой и на совесть", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.
В пресс-службе правительства Ленобласти подчеркнули, что блок ЖКХ и в будущем продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку семьям военнослужащих.
