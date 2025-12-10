Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Ленинградской области заподозрили в отравлении людей алкоголем - РИА Новости, 10.12.2025
13:09 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/lenoblast-2061092661.html
Двух жителей Ленинградской области заподозрили в отравлении людей алкоголем
Двух жителей Ленинградской области заподозрили в отравлении людей алкоголем - РИА Новости, 10.12.2025
Двух жителей Ленинградской области заподозрили в отравлении людей алкоголем
Задержаны производители и сбытчик суррогатного алкоголя, которым отравились двое жителей Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону. РИА Новости, 10.12.2025
Двух жителей Ленинградской области заподозрили в отравлении людей алкоголем

В Ленобласти задержали подозреваемых в отравлении 2 людей алкоголем

Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Задержаны производители и сбытчик суррогатного алкоголя, которым отравились двое жителей Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
"Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России "Гатчинское" при содействии коллег из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили и, по подозрению в причинении смерти по неосторожности, задержали 72-летнюю местную жительницу", - сообщает пресс-служба.
Накануне в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о гибели двух мужчин в квартире дома по улице Бумажников в городе Коммунар. Проведённая судебно-медицинская экспертиза выявила в крови погибших смертельное содержание токсичного вещества – этиленгликоля.
"Предварительно, именно у неё погибшие приобрели в розлив спиртосодержащую жидкость, употребление которой привело к их смерти. В доме женщины на Ленинградском шоссе города Коммунар был проведён обыск, в ходе которого была изъята сомнительная продукция в пластиковой таре", - уточнили в пресс-службе.
Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Российской Федерации
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемых "бутлегеров", организовавших с целью сбыта кустарное производство суррогатных напитков, которые были обнаружены у 72-летней пенсионерки. Ими оказались двое 50-летних жителей Петербурга, один из которых ранее был судим за мошенничество и похищение человека.
"Как оказалось, подпольное изготовление сомнительного горячительного злоумышленники наладили в двух гаражах: на Кубинской и Краснопутиловской улицах", - добавили в ГУМВД. Там оперативники обнаружили 257 канистр с суррогатом общим объёмом 1285 литров, а также многочисленные пустые пластиковые канистры и самодельное оборудование для смешивания спирта с водой. Образцы изъятой спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу.
