Двух жителей Ленинградской области заподозрили в отравлении людей алкоголем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Задержаны производители и сбытчик суррогатного алкоголя, которым отравились двое жителей Ленобласти, Задержаны производители и сбытчик суррогатного алкоголя, которым отравились двое жителей Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.

"Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России "Гатчинское" при содействии коллег из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили и, по подозрению в причинении смерти по неосторожности, задержали 72-летнюю местную жительницу", - сообщает пресс-служба.

Накануне в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о гибели двух мужчин в квартире дома по улице Бумажников в городе Коммунар. Проведённая судебно-медицинская экспертиза выявила в крови погибших смертельное содержание токсичного вещества – этиленгликоля.

"Предварительно, именно у неё погибшие приобрели в розлив спиртосодержащую жидкость, употребление которой привело к их смерти. В доме женщины на Ленинградском шоссе города Коммунар был проведён обыск, в ходе которого была изъята сомнительная продукция в пластиковой таре", - уточнили в пресс-службе.

Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Российской Федерации

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемых "бутлегеров", организовавших с целью сбыта кустарное производство суррогатных напитков, которые были обнаружены у 72-летней пенсионерки. Ими оказались двое 50-летних жителей Петербурга, один из которых ранее был судим за мошенничество и похищение человека.