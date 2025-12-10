Казахстан перенаправит часть нефти из месторождения в КНР после атак на КТК

АЛМА-АТА, 10 дек - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана пересмотрит маршруты экспорта нефти с нефтегазового месторождения Кашаган после атак Украины на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), часть поставок планируют отправить в Китай, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Как ранее сообщалось, инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта. Отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением необходимых мер безопасности. В настоящее время министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР", - сообщили в минэнерго.

По данным оператора магистральных нефтепроводов Казахстана Казтрансойл ", объем перевалки казахстанской нефти в систему КТК в январе-ноябре составил 3,26 миллиона тонн. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана, Карачаганака.

В конце ноября КТК сообщал, что один из трех выносных причалов был значительно поврежден в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Впоследствии консорциум сообщал РИА Новости, что сейчас осуществляет отгрузку нефти только с одного из трех выносных причальных устройств.

МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. В результате удара было повреждено выносное причальное устройство, после чего его эксплуатацию приостановили. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям между Астаной Киевом . Во вторник официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров сообщил, что Казахстан по закрытым дипломатическим каналам поддерживает связь с Украиной по вопросу ее атак на инфраструктуру консорциума.

В свою очередь минэнерго страны заявило, что для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.