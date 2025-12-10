Казахстан перенаправит часть нефти из месторождения в КНР после атак на КТК

АЛМА-АТА, 10 дек - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана пересмотрит маршруты экспорта нефти с нефтегазового месторождения Кашаган после атак Украины на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), часть поставок планируют отправить в Китай, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Как ранее сообщалось, инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта. Отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением необходимых мер безопасности. В настоящее время министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР", - сообщили в минэнерго.
По данным оператора магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл", объем перевалки казахстанской нефти в систему КТК в январе-ноябре составил 3,26 миллиона тонн. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана, Карачаганака.
В конце ноября КТК сообщал, что один из трех выносных причалов был значительно поврежден в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Впоследствии консорциум сообщал РИА Новости, что сейчас осуществляет отгрузку нефти только с одного из трех выносных причальных устройств.
МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. В результате удара было повреждено выносное причальное устройство, после чего его эксплуатацию приостановили. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям между Астаной и Киевом. Во вторник официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров сообщил, что Казахстан по закрытым дипломатическим каналам поддерживает связь с Украиной по вопросу ее атак на инфраструктуру консорциума.
В свою очередь минэнерго страны заявило, что для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
