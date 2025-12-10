Рейтинг@Mail.ru
Казахстан перенаправит часть нефти из месторождения в КНР после атак на КТК - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kazahstan-2061026615.html
Казахстан перенаправит часть нефти из месторождения в КНР после атак на КТК
Казахстан перенаправит часть нефти из месторождения в КНР после атак на КТК - РИА Новости, 10.12.2025
Казахстан перенаправит часть нефти из месторождения в КНР после атак на КТК
Министерство энергетики Казахстана пересмотрит маршруты экспорта нефти с нефтегазового месторождения Кашаган после атак Украины на объекты Каспийского... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:18:00+03:00
2025-12-10T10:18:00+03:00
казахстан
украина
китай
айбек смадияров
казтрансойл
транснефть
казмунайгаз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000148624_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_65f44c02d7e20a936712388cc3506fbc.jpg
https://ria.ru/20251208/neft-2060687720.html
https://ria.ru/20251201/peskov-2058899383.html
казахстан
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000148624_141:0:1273:849_1920x0_80_0_0_844b461528054b522ffa13cff407aa20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, украина, китай, айбек смадияров, казтрансойл, транснефть, казмунайгаз, в мире
Казахстан, Украина, Китай, Айбек Смадияров, КазТрансОйл, Транснефть, Казмунайгаз, В мире
Казахстан перенаправит часть нефти из месторождения в КНР после атак на КТК

РИА Новости: Казахстан перенаправит часть нефти с Кашагана после атак на КТК

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 10 дек - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана пересмотрит маршруты экспорта нефти с нефтегазового месторождения Кашаган после атак Украины на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), часть поставок планируют отправить в Китай, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Как ранее сообщалось, инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта. Отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением необходимых мер безопасности. В настоящее время министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР", - сообщили в минэнерго.
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин разрешил СП "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК
8 декабря, 22:58
По данным оператора магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл", объем перевалки казахстанской нефти в систему КТК в январе-ноябре составил 3,26 миллиона тонн. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана, Карачаганака.
В конце ноября КТК сообщал, что один из трех выносных причалов был значительно поврежден в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Впоследствии консорциум сообщал РИА Новости, что сейчас осуществляет отгрузку нефти только с одного из трех выносных причальных устройств.
МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. В результате удара было повреждено выносное причальное устройство, после чего его эксплуатацию приостановили. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям между Астаной и Киевом. Во вторник официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров сообщил, что Казахстан по закрытым дипломатическим каналам поддерживает связь с Украиной по вопросу ее атак на инфраструктуру консорциума.
В свою очередь минэнерго страны заявило, что для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Песков прокомментировал атаку Украины на инфраструктуру КТК
1 декабря, 12:26
 
КазахстанУкраинаКитайАйбек СмадияровКазТрансОйлТранснефтьКазмунайгазВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала