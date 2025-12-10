Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день
05:20 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060999587.html
В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день
В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день - РИА Новости, 10.12.2025
В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день
Депутаты от КПРФ внесут в Госдуму в среду законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до 6 часов в день.
общество, юрий афонин, алексей куринный, госдума рф, кпрф
Общество, Юрий Афонин, Алексей Куринный, Госдума РФ, КПРФ
В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день

КПРФ предложила сократить рабочее время россиян до шести часов в день

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесут в Госдуму в среду законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до 6 часов в день.
Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ
5 декабря, 06:16
Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.
"Цель проекта федерального закона… является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В документе также предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников - в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным. Для таких работников продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей
2 декабря, 07:07
Принятие законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизить уровень заболеваемости и сократить число больничных, а также позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию и повлечет повышение уровня дохода.
Авторы законопроекта также уверены, что новая норма даст возможность гражданам проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации.
Афонин в разговоре с РИА Новости отметил, что большинство россиян перегружено работой.
"Между тем, с момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и всё это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов - это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека", - сказал он.
Депутат считает, что работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд.
"Это поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики", - добавил парламентарий.
Женщина с ребенком за рабочим столом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату многодетным
30 ноября, 01:11
 
Общество Юрий Афонин Алексей Куринный Госдума РФ КПРФ
 
 
