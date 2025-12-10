https://ria.ru/20251210/dagestan-2061058556.html
В Дагестане нашли около 800 туш краснокнижных тюленей
происшествия
МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Число обнаруженных с начала декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане туш краснокнижных тюленей составляет около 800, сообщил РИА Новости проректор по научной инновационной деятельности Дагестанского государственного университета, руководитель научной группы фонда "Компас" Алимурад Гаджиев.
В начале декабря в минприроды Дагестана
сообщили, что в ходе обследования береговой линии в республике обнаружили 484 туши мертвых каспийских тюленей, выброшенных на побережье. Специалисты отобрали пробы биологического материала животных для исследования на вирусы гриппа птиц и другие возбудители.
"Подсчет продолжается. Приблизительно обнаружено около 800. Но сказать точно пока невозможно", - сказал Гаджиев.
Каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее на Каспии, эндемичный вид, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы
как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В минприроды Дагестана ранее отмечали, что гибель каспийского тюленя в период активной миграции с Северного на Южный Каспий – ежегодный природный феномен на всем Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии
и Казахстана
. Основной причиной, по мнению ученых, является удушье животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводород) со дна моря, связанных с сейсмической активностью.
Самый массовый за последние годы мор краснокнижных нерп в Дагестане зафиксировали в декабре 2022 года – на берегу Каспия было обнаружено около 2,5 тысячи туш. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.