В Дагестане нашли около 800 туш краснокнижных тюленей - РИА Новости, 10.12.2025
11:45 10.12.2025
В Дагестане нашли около 800 туш краснокнижных тюленей
В Дагестане нашли около 800 туш краснокнижных тюленей
В Дагестане нашли около 800 туш краснокнижных тюленей
Число обнаруженных с начала декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане туш краснокнижных тюленей составляет около 800, сообщил РИА Новости проректор по... РИА Новости, 10.12.2025
В Дагестане нашли около 800 туш краснокнижных тюленей

РИА Новости: в Дагестане с начала декабря нашли 800 туш краснокнижных тюленей

МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Число обнаруженных с начала декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане туш краснокнижных тюленей составляет около 800, сообщил РИА Новости проректор по научной инновационной деятельности Дагестанского государственного университета, руководитель научной группы фонда "Компас" Алимурад Гаджиев.
В начале декабря в минприроды Дагестана сообщили, что в ходе обследования береговой линии в республике обнаружили 484 туши мертвых каспийских тюленей, выброшенных на побережье. Специалисты отобрали пробы биологического материала животных для исследования на вирусы гриппа птиц и другие возбудители.
"Подсчет продолжается. Приблизительно обнаружено около 800. Но сказать точно пока невозможно", - сказал Гаджиев.
Каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее на Каспии, эндемичный вид, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В минприроды Дагестана ранее отмечали, что гибель каспийского тюленя в период активной миграции с Северного на Южный Каспий – ежегодный природный феномен на всем Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии и Казахстана. Основной причиной, по мнению ученых, является удушье животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводород) со дна моря, связанных с сейсмической активностью.
Самый массовый за последние годы мор краснокнижных нерп в Дагестане зафиксировали в декабре 2022 года – на берегу Каспия было обнаружено около 2,5 тысячи туш. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.
