В Дагестане нашли около 800 туш краснокнижных тюленей

МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Число обнаруженных с начала декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане туш краснокнижных тюленей составляет около 800, сообщил РИА Новости проректор по научной инновационной деятельности Дагестанского государственного университета, руководитель научной группы фонда "Компас" Алимурад Гаджиев.

"Подсчет продолжается. Приблизительно обнаружено около 800. Но сказать точно пока невозможно", - сказал Гаджиев.

Самый массовый за последние годы мор краснокнижных нерп в Дагестане зафиксировали в декабре 2022 года – на берегу Каспия было обнаружено около 2,5 тысячи туш. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.