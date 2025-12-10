Рейтинг@Mail.ru
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе
08:00 10.12.2025
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе
2025
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе

Трухачев: спикер парламента Чехии может приехать в Россию

Участник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Лидер партии "Акция недовольных граждан" (ANO) Андрей Бабиш наконец возглавил правительство Чехии. Теперь страны Восточной Европы как никогда близки к формированию антиукраинского союза, о котором месяц назад говорили власти Венгрии. Чем это обернется для Киева — в материале РИА Новости.

Второе пришествие

"Обещаю бороться за ваши интересы не только дома, но и во всем мире. Я сделаю максимум для того, чтобы Чехия стала лучшим местом для жизни на планете", — обратился к избирателям Бабиш после официального назначения премьер-министром.
© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш
Еще месяц назад он договорился с партнерами по коалиции, что Прага отвергнет попытку создать общеевропейскую армию. В планах — расширение сотрудничества со Словакией и Венгрией. Как минимум эти страны объединяет нежелание поставлять оружие Киеву. Кроме того, в коалиции условились не повышать налоги, не переходить к зеленой экономике, как того хочет Брюссель, ужесточить миграционную политику, а также ввести реестр неправительственных организаций, финансируемых из-за границы.
Тем не менее сформировать правительство удалось лишь спустя два месяца после парламентских выборов. В частности, мешало утверждение оппозиции о конфликте интересов у Бабиша, потому что он владеет крупнейшим в стране сельскохозяйственным концерном Agrofert. В результате лидер ANO был вынужден ввести на предприятии внешнее управление.
"Я решил сделать то, о чем никогда не думал. С Agrofert у меня больше никогда не будет ничего общего", — заверил он.
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел назначил главой правительства Андрея Бабиша
Президент Чехии Петр Павел назначил главой правительства Андрея Бабиша - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел назначил главой правительства Андрея Бабиша
Бабиш уже был премьером с 2017 по 2021-й, но тогда в коалицию с ANO входили Чешская социал-демократическая партия (CSSD) и Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSCM). Теперь — правые "Автомобилисты", которые борются с зеленой повесткой Евросоюза, а также "Свобода и прямая демократия" (SPD), выступающая против мигрантов, включая украинских.
В итоге партия Бабиша получила министерства финансов, промышленности и торговли, образования, здравоохранения, внутренних дел, труда и социальной политики, а также юстиции. "Автомобилистам" достались МИД, Министерство окружающей среды, Минспорт и Минкультуры. SPD — Минобороны, Минсельхоз и Минтранс.
© AP Photo / Petr David JosekПредседатель оппозиционного движения "Акция недовольных граждан" Андрей Бабиш на избирательном участке в Остраве, Чешская Республика
Председатель оппозиционного движения Акция недовольных граждан Андрей Бабиш на избирательном участке в Остраве, Чешская Республика - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Председатель оппозиционного движения "Акция недовольных граждан" Андрей Бабиш на избирательном участке в Остраве, Чешская Республика
Кабинет практически сформирован. Только министра окружающей среды еще не назначили. "Автомобилисты" хотят видеть на этом посту Филипа Турека. Он возглавлял избирательный список партии, но разразился скандал: СМИ опубликовали его якобы расистские и сексистские записи в соцсетях. Поэтому вопрос пока не решен.
"Теперь Чехия точно выйдет из антироссийского авангарда. Прага откажется от государственных закупок снарядов для Украины, перестанет принимать украинских беженцев… В то же время Бабиш выступит за ограничение полномочий евробюрократии, и его многие поддержат — Венгрия, Словакия, Италия, другие страны. Вместе с тем не стоит ждать, что он приедет на переговоры в Москву. Бабиш не делал этого даже в свой первый срок. Зато посетить Россию может спикер парламента, лидер SPD Томио Окамура", — рассуждает политолог Вадим Трухачев.
Коалиция несогласных

В конце октября главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан говорил о возможности альянса в рамках ЕС, "скептически настроенного к Украине". Глава правительства Виктор Орбан готов объединиться с Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо. Будапешт хотел бы создать этот союз до саммита ЕС, запланированного на 18 декабря.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
В Словакии идею поддержали. Как сказал замглавы правящей партии "Курс — социальная демократия" Любош Блаха, Европа охвачена "коллективным безумием", поэтому нужны совместные действия тех, кто сохранил здравомыслие. Власти Словакии, Венгрии и Чехии хорошо понимают опасность нынешней политики Брюсселя по отношению к Москве.
Бабиш еще не успел прокомментировать эту инициативу. Зато лидер SPD Томио Окамура, возглавив парламент, уже пообещал Словакии отвергнуть систему торговли углеродными квотами (ETS 2) ЕС и миграционный пакт Евросоюза.
© AP Photo / Luca BrunoТомио Окамура
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Luca Bruno
Томио Окамура
В начале ноября Словакия, Венгрия, Чехия и Польша хотели подать иск против ЕС по вопросу миграционных квот. В Брюсселе отреагировали: разрешили Праге и Варшаве как минимум на год остановить поток переселенцев. Для Будапешта и Братиславы такой льготы нет.
Ожидания и реальность

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил в беседе с РИА Новости: "Вряд ли Бабиш сделает сейчас какие-то громкие внешнеполитические заявления — скоро Рождество, прежде всего нужно заняться внутренними проблемами. Но совершенно очевидно, что в Чехии есть запрос на изменение отношений с Украиной, и это надо учитывать. Да и Вашингтон намекает: Праге пора скорректировать курс".
В целом эксперты смотрят на эту ситуацию со сдержанным оптимизмом. В любом случае в Чехии, Польше, Венгрии и Словакии давно звучат призывы отказаться от оголтелой поддержки Зеленского. Осталось только объединить усилия и предпринять что-то конкретное.
 
В миреЧехияСловакияВенгрияАндрей БабишТомио ОкамураВиктор ОрбанМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЕвросоюзРоссийская академия наук
 
 
