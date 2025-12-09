В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В команде президента США Дональда Трампа считают Владимира Зеленского комиком, не достойным быть главой государства, рассказал высокопоставленный американский источник газете The Washington Post.
"Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт ограничивался ролью президента в телесериале", — заявил он.
Как рассказал источник, встреча за ужином в июне 2019 года, инициированная американской стороной с целью познакомить Зеленского с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, обернулась провалом.
"Зеленский оказался неспособным поддерживать светскую беседу, поэтому они с Кушнером практически не общались", — поделился собеседник издания.
Шестого декабря Владимир Зеленский сообщил, что пообщался по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, добавив, что "довольно быстро" были обсуждены ключевые вопросы.
Ранее в госдепе подтвердили двухдневные встречи в США Уиткоффа и Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.