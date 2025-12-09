Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме - РИА Новости, 09.12.2025
17:29 09.12.2025 (обновлено: 18:49 09.12.2025)
В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме
В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме - РИА Новости, 09.12.2025
В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме
В команде президента США Дональда Трампа считают Владимира Зеленского комиком, не достойным быть главой государства, рассказал высокопоставленный американский... РИА Новости, 09.12.2025
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, джаред кушнер, стив уиткофф, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме

WP: команда Трампа считает Зеленского комиком, достойным только сериалов

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В команде президента США Дональда Трампа считают Владимира Зеленского комиком, не достойным быть главой государства, рассказал высокопоставленный американский источник газете The Washington Post.
"Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт ограничивался ролью президента в телесериале", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп назвал Зеленского торгашом
Вчера, 14:51
Как рассказал источник, встреча за ужином в июне 2019 года, инициированная американской стороной с целью познакомить Зеленского с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, обернулась провалом.
"Зеленский оказался неспособным поддерживать светскую беседу, поэтому они с Кушнером практически не общались", — поделился собеседник издания.
Шестого декабря Владимир Зеленский сообщил, что пообщался по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, добавив, что "довольно быстро" были обсуждены ключевые вопросы.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
Вчера, 15:46
Ранее в госдепе подтвердили двухдневные встречи в США Уиткоффа и Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Раде рассказали, какие "маневры" Зеленского разозлили США
Вчера, 15:19
 
