Зеленский планирует передать США предложения по мирному плану

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует в среду передать США свои предложения по поводу того, что изменить в плане по урегулированию конфликта на Украине.
"Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим (свой вариант обновленного плана по урегулированию – ред.)", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Общественное".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
