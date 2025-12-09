Рейтинг@Mail.ru
Зеленский планирует передать США предложения по мирному плану - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 09.12.2025
Зеленский планирует передать США предложения по мирному плану
Зеленский планирует передать США предложения по мирному плану - РИА Новости, 09.12.2025
Зеленский планирует передать США предложения по мирному плану
Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует в среду передать США свои предложения по поводу того, что изменить в плане по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 09.12.2025
сша, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дело Миндича
Зеленский планирует передать США предложения по мирному плану

Зеленский заявил, что в среду передаст США свои предложения по урегулированию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует в среду передать США свои предложения по поводу того, что изменить в плане по урегулированию конфликта на Украине.
"Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим (свой вариант обновленного плана по урегулированию – ред.)", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Общественное".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
24 ноября, 13:48
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Зеленский не мог отвергнуть план США по Украине, пишут СМИ
24 ноября, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковДело Миндича
 
 
