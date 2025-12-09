Час пробил. Трамп призвал провести президентские выборы на Украине

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Давид Нармания, Михаил Катков. Президент США обрушился с резкой критикой на киевский режим и его европейских партнеров. В интервью Politico он выдвинул болезненные требования к Зеленскому. О ключевых заявлениях американского лидера и последствиях для Украины — в материале РИА Новости.

Прикрываются войной

Он обвинил киевское руководство в использовании войны как повода для переноса голосования, однако у украинского народа должно быть право изъявить волю.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме

Пункт о выборах в течение ста дней после подписания плана по урегулированию фигурировал во множестве утечек. Ни одна из них официально не подтверждалась. Однако представители Киева долго обговаривали с Вашингтоном детали дорожной карты, и теперь, похоже, идеи американской стороны реализуются даже без согласия Украины — и в куда более сжатые сроки.

Не тем занят

Это грустные новости для Зеленского. Но на этом они не заканчиваются.

Президент США призвал главу киевского режима наконец ознакомиться с предложениями по дипломатическому завершению конфликта.

« "Он, в сущности, их еще не читал", — посетовал Трамп.

О своем разочаровании он говорил еще в воскресенье. На следующий день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины ( СНБО Рустем Умеров , возглавляющий украинскую переговорную делегацию, сообщил, что Зеленскому предоставят полную информацию о диалоге с американской стороной. Почему это не сделали, не объяснил.

© AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне © AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

Досталось и европейцам

"Они говорят очень много... И ничего не делают. А конфликт продолжается и продолжается", — прокомментировал Трамп позицию ЕС.

Президент США отметил, что благодаря его политике Вашингтон перестал тратить деньги на Украину — все поставки вооружений теперь финансирует Европа. И напомнил: ему удалось заставить европейцев взять на себя обязательство больше тратить на оборону — те пообещали поднять расходы с двух до пяти процентов ВВП.

"Они платят, поскольку, когда мы отправляем что-то, НАТО это оплачивает и, как я понимаю, передает Украине. Но Европа разрушается", — указал он.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии © AP Photo / Eugene Hoshiko Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии

По его словам, союзники США по эту сторону Атлантики столкнулись с целым ворохом проблем и не имеют представления, как их решать.

"И если она (Европа. — Прим. ред.) продолжит в том же духе, по моему мнению, многие из этих стран больше не будут жизнеспособными", — подчеркнул американский лидер.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что по сравнению со своими обычными выступлениями Трамп не высказал ничего радикально нового в отношении Европы.

"Конечно, лидерам ЕС его слова ничего хорошего не сулят. Они привыкли, что США обеспечивают большую часть их безопасности, в том числе выступают в качестве стержня НАТО, но эти времена подходят к концу. Тем не менее европейцы, скорее всего, решат стиснуть зубы и промолчать, чтобы лишний раз не провоцировать Трампа на скандал", — отметил эксперт.

"Понимание было всегда"

Президент США также указал на призрачность перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Всегда, задолго до Путина, было понимание, что Украина не вступит в НАТО", — подчеркнул он.

© Getty Images / Alex Wong Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома © Getty Images / Alex Wong Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома

И добавил: окно возможностей для Зеленского стремительно сужается.

« "Ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете. А он — проигрывает", — заявил Трамп.

Украина, продолжил президент США, потеряла значительную часть территорий, а преимущество на поле боя было и остается за Россией . "Это точно нельзя назвать победой", — заключил он.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что Трамп прежде всего преследует собственные цели на Украине, но его подход все же прагматичен, в отличие от ЕС.

© AP Photo / Kin Cheung Владимир Зеленский во время визита в Лондон © AP Photo / Kin Cheung Владимир Зеленский во время визита в Лондон

"Во-первых, Трамп оказывает давление на окружение Зеленского, чтобы они были более сговорчивыми относительно его мирных инициатив. Во-вторых, президента США не интересует достижение Россией целей СВО, но его видение ситуации ближе Москве, чем оценки Брюсселя, — более логично и отвечает реальности", — отметил политолог.