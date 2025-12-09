Рейтинг@Mail.ru
Час пробил. Трамп призвал провести президентские выборы на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 09.12.2025 (обновлено: 17:48 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/vybory-2060881737.html
Час пробил. Трамп призвал провести президентские выборы на Украине
Час пробил. Трамп призвал провести президентские выборы на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Час пробил. Трамп призвал провести президентские выборы на Украине
Президент США обрушился с резкой критикой на киевский режим и его европейских партнеров. В интервью Politico он выдвинул болезненные требования к Зеленскому. О... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:00:00+03:00
2025-12-09T17:48:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
рустем умеров
европа
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251209/evropa-2060688569.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, рустем умеров, европа, нато, евросоюз, эммануэль макрон, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, кир стармер, фридрих мерц
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Рустем Умеров, Европа, НАТО, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кир Стармер, Фридрих Мерц
Час пробил. Трамп призвал провести президентские выборы на Украине

Трамп сравнил Зеленского с организатором шапито и "цирка уродов" Барнумом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Давид Нармания, Михаил Катков. Президент США обрушился с резкой критикой на киевский режим и его европейских партнеров. В интервью Politico он выдвинул болезненные требования к Зеленскому. О ключевых заявлениях американского лидера и последствиях для Украины — в материале РИА Новости.

Прикрываются войной

"Думаю, сейчас самое время, чтобы провести выборы (на Украине. — Прим. ред.)", — отметил Дональд Трамп.
Он обвинил киевское руководство в использовании войны как повода для переноса голосования, однако у украинского народа должно быть право изъявить волю.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Пункт о выборах в течение ста дней после подписания плана по урегулированию фигурировал во множестве утечек. Ни одна из них официально не подтверждалась. Однако представители Киева долго обговаривали с Вашингтоном детали дорожной карты, и теперь, похоже, идеи американской стороны реализуются даже без согласия Украины — и в куда более сжатые сроки.

Не тем занят

Это грустные новости для Зеленского. Но на этом они не заканчиваются.
Президент США призвал главу киевского режима наконец ознакомиться с предложениями по дипломатическому завершению конфликта.
«

"Он, в сущности, их еще не читал", — посетовал Трамп.

О своем разочаровании он говорил еще в воскресенье. На следующий день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую переговорную делегацию, сообщил, что Зеленскому предоставят полную информацию о диалоге с американской стороной. Почему это не сделали, не объяснил.
Сам Зеленский провел понедельник в поездках по Европе. Сперва наведался в Лондон, где встретился с премьером Великобритании Киром Страмером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Также по видеосвязи они побеседовали с лидерами других стран ЕС.
© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Затем направился в Брюссель, где пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте, главами Европейского совета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Досталось и европейцам

"Они говорят очень много... И ничего не делают. А конфликт продолжается и продолжается", — прокомментировал Трамп позицию ЕС.
Президент США отметил, что благодаря его политике Вашингтон перестал тратить деньги на Украину — все поставки вооружений теперь финансирует Европа. И напомнил: ему удалось заставить европейцев взять на себя обязательство больше тратить на оборону — те пообещали поднять расходы с двух до пяти процентов ВВП.
"Они платят, поскольку, когда мы отправляем что-то, НАТО это оплачивает и, как я понимаю, передает Украине. Но Европа разрушается", — указал он.
© AP Photo / Eugene HoshikoПрезидент США Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии
По его словам, союзники США по эту сторону Атлантики столкнулись с целым ворохом проблем и не имеют представления, как их решать.
"И если она (Европа. — Прим. ред.) продолжит в том же духе, по моему мнению, многие из этих стран больше не будут жизнеспособными", — подчеркнул американский лидер.
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что по сравнению со своими обычными выступлениями Трамп не высказал ничего радикально нового в отношении Европы.
"Конечно, лидерам ЕС его слова ничего хорошего не сулят. Они привыкли, что США обеспечивают большую часть их безопасности, в том числе выступают в качестве стержня НАТО, но эти времена подходят к концу. Тем не менее европейцы, скорее всего, решат стиснуть зубы и промолчать, чтобы лишний раз не провоцировать Трампа на скандал", — отметил эксперт.

"Понимание было всегда"

Президент США также указал на призрачность перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.
"Всегда, задолго до Путина, было понимание, что Украина не вступит в НАТО", — подчеркнул он.
© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
И добавил: окно возможностей для Зеленского стремительно сужается.
«

"Ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете. А он — проигрывает", — заявил Трамп.

Украина, продолжил президент США, потеряла значительную часть территорий, а преимущество на поле боя было и остается за Россией. "Это точно нельзя назвать победой", — заключил он.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что Трамп прежде всего преследует собственные цели на Украине, но его подход все же прагматичен, в отличие от ЕС.
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский во время визита в Лондон
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский во время визита в Лондон
"Во-первых, Трамп оказывает давление на окружение Зеленского, чтобы они были более сговорчивыми относительно его мирных инициатив. Во-вторых, президента США не интересует достижение Россией целей СВО, но его видение ситуации ближе Москве, чем оценки Брюсселя, — более логично и отвечает реальности", — отметил политолог.
Отрезвляющую критику в адрес Зеленского Трамп приправил комплиментами. Но даже это звучало иронично. Президент США указал на его уникальные таланты продажника и сравнил главу киевского режима с Финеасом Барнумом — выдающимся шоуменом и организатором шапито и "цирка уродов".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Запад сплотился. Судьба Европы решена
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампРустем УмеровЕвропаНАТОЕвросоюзЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКир СтармерФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала