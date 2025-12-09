https://ria.ru/20251209/vs-2060789389.html
ВС России свободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области
ВС России свободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:42:00+03:00
2025-12-09T12:42:00+03:00
2025-12-09T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
россия
днепропетровская область
