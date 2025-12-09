Рейтинг@Mail.ru
ВС России свободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 09.12.2025 (обновлено: 12:56 09.12.2025)
ВС России свободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области
ВС России свободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область
ВС России свободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области

МО РФ: ВС России свободили Остаповское в Днепропетровской области

Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Остаповское в Днепропетровской области
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
