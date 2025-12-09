https://ria.ru/20251209/vostok-2060787460.html
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ, бронемашину в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило во... РИА Новости, 09.12.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области
МО РФ: ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки