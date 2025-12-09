Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 09.12.2025 (обновлено: 12:44 09.12.2025)
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ, бронемашину в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило во... РИА Новости, 09.12.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области

МО РФ: ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ, бронемашину в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боеваю бронированную машину, шесть автомобилей и склад материальных средств.
Специальная военная операция на Украине
Россия
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
Безопасность
Запорожская область
Москва
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
