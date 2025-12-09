https://ria.ru/20251209/volodin-2060744718.html
Володин поздравил россиян с Днем героев Отечества
Володин поздравил россиян с Днем героев Отечества
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем героев Отечества, отметив, что их опыт и профессионализм способствуют решению задач, стоящих перед Россией, сообщается
на сайте палаты парламента.
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Героев Отечества с праздником. Он подчеркнул, что их опыт, профессионализм и ответственное отношение к делу способствуют решению задач, стоящих перед нашей страной", - сказано в сообщении.
Володин пожелал им крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
Кроме того, на сайте сообщается, что среди депутатов Госдумы - восемь человек, имеющих звание Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, а также три депутата имеют звание Героя Труда РФ.