Рейтинг@Mail.ru
Глава АВВР рассказала об особенности российского виноделия
18:39 09.12.2025 (обновлено: 18:41 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/vino-2060933746.html
Глава АВВР рассказала об особенности российского виноделия
Глава АВВР рассказала об особенности российского виноделия
Глава АВВР рассказала об особенности российского виноделия
Особенностью российского виноделия является производство вин традиционными методами, которые берут свое начало еще в XIX веке, поделилась глава Ассоциации... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:39:00+03:00
2025-12-09T18:41:00+03:00
россия
жанна беловол
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
ассоциация виноградарей и виноделов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751422800_0:159:2016:1293_1920x0_80_0_0_a81c6545b7be3611c2f6c8de6f64f62e.jpg
https://ria.ru/20251209/vino-2060716847.html
https://ria.ru/20251207/prodazhi-2060380527.html
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751422800_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_8871f8bafa00877df76840a6270dbda8.jpg
россия, жанна беловол, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, ассоциация виноградарей и виноделов россии
Россия, Жанна Беловол, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Ассоциация виноградарей и виноделов России
Глава АВВР рассказала об особенности российского виноделия

Беловол: в России применяют методы производства вина, используемые с XIX века

© РИА Новости / Ольга РаспоповаФестиваль "Отражения Крыма" в Winepark
Фестиваль Отражения Крыма в Winepark
© РИА Новости / Ольга Распопова
Фестиваль "Отражения Крыма" в Winepark. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Особенностью российского виноделия является производство вин традиционными методами, которые берут свое начало еще в XIX веке, поделилась глава Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) России Жанна Беловол во время выступления на презентации результатов исследования "Винного гида России" сезона 2025-2026 годов в пресс-центре "Россия сегодня".
"Мне кажется, особенность наша, традиционная, в производстве. Это остается производство именно традиционными методами, которые еще идут со времен XIX века, когда мы говорим о шампанском - о Льве Голицыне или "Новом свете", или о графе Михаиле Воронцове", - сказала Беловол.
Работа винодельческого предприятия
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
Вчера, 06:32
В то же время глава АВВР отметила, что проект "Винный гид России" добавляет состязательность среди виноделов. "Сегодня виноделы имеют такую хорошую состязательность между собой, потому что каждому хочется сегодня быть лучшим, это нормально, это правильно, попасть сегодня в топ лучших вин", - добавила Беловол.
По ее словам "Винный гид России", - это "путеводитель, указывающий путь вперед". В рамках проекта виноделы могут повышать уровень профессионализма, также он дает возможности небольшим фермерским хозяйствам в России.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Винодельческое хозяйство в Крыму
Россияне стали чаще выбирать отечественное игристое вино
7 декабря, 06:40
 
РоссияЖанна БеловолРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЭкономикаАссоциация виноградарей и виноделов России
 
 
Версия 2023.1 Beta
