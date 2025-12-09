Глава АВВР рассказала об особенности российского виноделия

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Особенностью российского виноделия является производство вин традиционными методами, которые берут свое начало еще в XIX веке, поделилась глава Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) России Жанна Беловол во время выступления на презентации результатов исследования "Винного гида России" сезона 2025-2026 годов в пресс-центре "Россия сегодня".

В то же время глава АВВР отметила, что проект "Винный гид России" добавляет состязательность среди виноделов. "Сегодня виноделы имеют такую хорошую состязательность между собой, потому что каждому хочется сегодня быть лучшим, это нормально, это правильно, попасть сегодня в топ лучших вин", - добавила Беловол.