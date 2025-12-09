Глава АВВР рассказала об особенности российского виноделия

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Особенностью российского виноделия является производство вин традиционными методами, которые берут свое начало еще в XIX веке, поделилась глава Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) России Жанна Беловол во время выступления на презентации результатов исследования "Винного гида России" сезона 2025-2026 годов в пресс-центре "Россия сегодня".
"Мне кажется, особенность наша, традиционная, в производстве. Это остается производство именно традиционными методами, которые еще идут со времен XIX века, когда мы говорим о шампанском - о Льве Голицыне или "Новом свете", или о графе Михаиле Воронцове", - сказала Беловол.
В то же время глава АВВР отметила, что проект "Винный гид России" добавляет состязательность среди виноделов. "Сегодня виноделы имеют такую хорошую состязательность между собой, потому что каждому хочется сегодня быть лучшим, это нормально, это правильно, попасть сегодня в топ лучших вин", - добавила Беловол.
По ее словам "Винный гид России", - это "путеводитель, указывающий путь вперед". В рамках проекта виноделы могут повышать уровень профессионализма, также он дает возможности небольшим фермерским хозяйствам в России.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
