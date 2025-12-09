Роскачество назвало лучшие игристые вина России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскачество представило рейтинг лучших игристых вин и петнатов в рамках ежегодного проекта "Винный гид России", лучшими были признаны образцы из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, рассказали РИА Новости в организации.

Лучшие белыми брютами среди вин, изготовленных классическим методом, были признаны: "Brut d'Or Блан де Блан" (" Абрау-Дюрсо "), выдержанное брют белое, 2021 год, 4,51 балла; "Brut d'Or Блан де Нуар" ("Абрау-Дюрсо"), выдержанное брют белое, 2021 год, 4,47 балла; "Блан де Блан" (" Фанагория "), игристое вино выдержанное брют белое, 2019 год, 4,42 балла.

Лучшими белыми брютами среди вин, изготовленных методом Шарма (резервуарный метод), стали: "Квинтэссенция Рислинг Зект Касание" ("Мысхако"), брют белое, 2024 год, 4,37 балла; "Пар ла Мер. Пино Блан" ("Шато Тамань"), брют белое, 2024 год, 4,32 балла; "Артэ Прóсека" ("Аристов"), брют белое, 2024 год, 4,30 балла.

Среди розовых брютов, изготовленных классическим методом, эксперты выбрали "Пино Нуар" ("Новый Свет"), брют розовое, 2020 год, 4,41 балла; "Империал Кюве" ("Абрау-Дюрсо"), выдержанное брют розовое, 2022 год, 4,31 балла; "Розе" ("Гунько Вайнери"), выдержанное брют розовое, 2021 год, 4,31 балла.

В то же время лучшими розовыми брютами, изготовленных методом Шарма, были названы "Пар ла Мер. Пино Нуар" ("Шато Тамань"), брют розовое, 2024 год, 4,29 балла; "Рутсток Кобер" ("Мысхако"), брют розовое, 2024 год, 4,27 балла; "Эндемы. Пино Нуар" ("Дербент-Вино"), брют розовое, 2024 год, 4,24 балла.

Лучшими белыми полусладкими игристыми винами, по мнению экспертов, стали: "Мускат" ("Винодельня №78"), полусладкое белое, 2024 год, 4,28 балла; "Граф Воронцов" ("Дербент Вино"), полусладкое белое, 2024 год, 4,27 балла; "Брюле. Кюве"("Фанагория"), полусладкое белое, 2024 год, 4,25 балла.

Лучшее розовое полусладкое - "Новый свет" ("Новый Свет"), шампанское выдержанное полусладкое розовое, 2022 год, 4,23 балла. Среди вин, изготовленных методом Шарма: "Москато" ("ЗБ вайн"), полусладкое розовое, 2024 год, 4,19 балла; "Инкерман" ("Инкерманский завод марочных вин"), полусладкое розовое, 2024 год, 4,19 балла.

Лучшими полусухими игристыми винами признаны: "Мускат" ("Эссе"), полусухое белое, 2022 год, 4,32 балла; "Фриззанте" ("ЗБ вайн"), полусухое розовое, 2024 год, 4,23 балла; "Кюве" ("Цимлянское"), полусухое белое, 2024 год, 4,17 балла. Лучшие сладкие игристые вина - "Тет де Шеваль" ("Поместье Голубицкое"), выдержанное сладкое белое, 2022 год, 4,33 балла; "Тет де Шеваль", выдержанное сладкое розовое, 2022 год, 4,23 балла; "Цимлянское" ("Цимлянские вина"), сладкое красное, 2023 год, 4,03 балла.

Среди петнатов (игристые вина, сделанные по методу анцестраль) эксперты назвали лучшими "Кокур Белый" ("Два брата"), игристое жемчужное вино экстра-брют белое, 2024 год, 4,40 балла; "Пет-Нат" ("Ведерниковъ"), брют белое, 2024 год, 4,33 балла; "Петнат" ("Такое вино"), игристое жемчужное вино экстра-брют розовое, 2024 год, 4,27 балла.