Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/veter-2060935413.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.12.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:49:00+03:00
2025-12-09T18:49:00+03:00
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753154958_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_7405863c0a6078c1d905c45b2c3bdfd0.jpg
https://ria.ru/20251114/elki-2054986963.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753154958_40:478:2134:2048_1920x0_80_0_0_b817f041caf8f662b50738290ab7f003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, общество
Санкт-Петербург, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Рocгидрометцeнтрa, с 22 часов 10 декабря до 15 часов 11 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей проявлять особую осторожность.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Сильный ветер снес новогодние елки в Мурманской области
14 ноября, 14:05
 
Санкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала