https://ria.ru/20251209/veter-2060935413.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.12.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:49:00+03:00
2025-12-09T18:49:00+03:00
2025-12-09T18:49:00+03:00
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753154958_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_7405863c0a6078c1d905c45b2c3bdfd0.jpg
https://ria.ru/20251114/elki-2054986963.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753154958_40:478:2134:2048_1920x0_80_0_0_b817f041caf8f662b50738290ab7f003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, общество
Санкт-Петербург, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра