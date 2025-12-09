https://ria.ru/20251209/vandaly-2060884234.html
В Костроме разыскивают вандалов, оторвавших рог на скульптуре коровы
В Костроме разыскивают вандалов, оторвавших рог на скульптуре коровы - РИА Новости, 09.12.2025
В Костроме разыскивают вандалов, оторвавших рог на скульптуре коровы
Полиция ищет вандалов, оторвавших рог на любимой туристами скульптуре коровы Маруси у музея сыра в Костроме, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 09.12.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, оторвавших рог на любимой туристами скульптуре коровы Маруси у музея сыра в Костроме, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Костромской области.
"Сегодня ночью великовозрастные "герои" отломали кусок от скульптуры Корова. Смачно и остервенело, снимая на телефон. Знаем, что вернется, и надеемся, что не только кармически. Заявление в полицию. Или может кто узнает товарищей", - сообщил музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
На опубликованных музеем фотографиях с камер видеонаблюдения видны трое молодых людей, один из них снимает порчу скульптуры на смартфон.
"Заявление зарегистрировано, полиция ищет вандалов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.
По данным администрации Костромской области
, один из самых известных на всю страну брендов региона – сыр. По инициативе губернатора Сергея Ситникова
запатентован товарный знак "Кострома - сырная" и ежегодно проводится фестиваль сыра, собирающий тысячи костромичей и гостей города.
Музей сыра в Костроме
, располагающийся в старинном купеческом особняке конца XVIII века, – одна из популярнейших туристических точек. В 2024 году стал победителем конкурса "Отличное место на Золотом кольце". У входа в музей стоит скульптура коровы, на правый рог которой нанизан кусок сыра. С коровой очень любят фотографироваться туристы. По данным сервиса "Яндекс Карты", корову зовут Маруся, и это одна из самых популярных достопримечательностей Костромы.