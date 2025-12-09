В Костроме разыскивают вандалов, оторвавших рог на скульптуре коровы

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, оторвавших рог на любимой туристами скульптуре коровы Маруси у музея сыра в Костроме, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Костромской области.

"Сегодня ночью великовозрастные "герои" отломали кусок от скульптуры Корова. Смачно и остервенело, снимая на телефон. Знаем, что вернется, и надеемся, что не только кармически. Заявление в полицию. Или может кто узнает товарищей", - сообщил музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".