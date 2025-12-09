https://ria.ru/20251209/ukraina-2060971481.html
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине
Надежды на скорое завершение конфликта на Украине становятся всё более призрачными на фоне заявлений, звучащих из стран Европы, заявил во вторник постпред...
2025-12-09T22:33:00+03:00
2025-12-09T22:33:00+03:00
2025-12-09T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
василий небензя
урсула фон дер ляйен
александр грушко
оон
украина
россия
европа
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине
Небензя: надежды на скорый мир на Украине становятся все более призрачными