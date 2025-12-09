Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 09.12.2025
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине
Надежды на скорое завершение конфликта на Украине становятся всё более призрачными на фоне заявлений, звучащих из стран Европы, заявил во вторник постпред... РИА Новости, 09.12.2025
Небензя заявил о призрачных надеждах на скорый мир на Украине

Небензя: надежды на скорый мир на Украине становятся все более призрачными

Василий Небензя
ООН, 9 дек - РИА Новости. Надежды на скорое завершение конфликта на Украине становятся всё более призрачными на фоне заявлений, звучащих из стран Европы, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя.
"После прослушивания выступлений наших европейских коллег в этом зале вопросов о вменяемости нынешних европейских элит действительно возникает всё больше, а надежды на скорый мир на Украине кажутся всё более призрачными", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине и место европейских стран за столом переговоров.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Небензя прокомментировал предложения США об урегулировании на Украине
Вчера, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаВасилий НебензяУрсула фон дер ЛяйенАлександр ГрушкоООНЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
