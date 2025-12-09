Уиткофф призывал Киев отказаться от претензий на территории, сообщает WP

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе переговоров американцев с представителями Киева и Брюсселя в Женеве призывал украинских чиновников отказаться от претензий на территории, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
При этом газета утверждает, что зять американского лидера Джаред Кушнер, который тоже присутствовал на переговорах, придавал позиции Киева больше значения, чем Уиткофф.
По информации издания, которое ссылается на свои источники, Уиткофф лично попросил Кушнера присоединиться к своей недавней поездке в Москву.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
