Уиткофф призывал Киев отказаться от претензий на территории, сообщает WP - РИА Новости, 09.12.2025
17:13 09.12.2025
Уиткофф призывал Киев отказаться от претензий на территории, сообщает WP
WP: Уиткофф в Женеве призывал украинцев отказаться от претензий на Донбасе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе переговоров американцев с представителями Киева и Брюсселя в Женеве призывал украинских чиновников отказаться от претензий на территории, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
"Уиткофф... сосредоточился на территориальных аспектах сделки, призывая украинцев отказаться от... (претензий на подконтрольную Киеву часть ДНР - ред.) для достижения мира", - говорится в публикации.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ЕС не будет подталкивать Украину к уступкам, заявила Каллас
Вчера, 15:23
При этом газета утверждает, что зять американского лидера Джаред Кушнер, который тоже присутствовал на переговорах, придавал позиции Киева больше значения, чем Уиткофф.
По информации издания, которое ссылается на свои источники, Уиткофф лично попросил Кушнера присоединиться к своей недавней поездке в Москву.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Зять президента США Джаред Кушнер на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину
8 декабря, 03:58
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером
6 декабря, 21:40
 
