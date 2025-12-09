Европе отморозка финансовых ушей и кое-чего посерьезнее — и назло нам — идет полным ходом. В дни, когда российский Центробанк снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и обладателей паспортов из дружественных стран, русофобская компания брюссельских в серых костюмах вносит нашу страну в черный список государств — "пособников терроризма".

Это не кровь из чьих-то лопнувших глазных яблок, это реакция украинствующего европолитикума на наши экономические успехи, на контроль над финансами, над инфляцией, над госдолгом — короче, на все то, что Европе сделать не удалось, не удается и точно не удастся в будущем. Обозримом или еще туманном.

Решение Еврокомиссии должно, чтобы войти в силу, быть утверждено и Европарламентом, и Евросоветом, но детали процедуры не так важны, как повод к такому решению. Он ярко политический. И продиктован страхом. Даже упоротые "ястребы" и слетевшие с катушек евробюрократы понимают, что Незалежная долго не протянет. Потому что у Незалежной нет денег. И у Европы, которая вопит про "Украину цэ Эуропу", тоже нет денег. И на сейчас, чтобы преодолеть кассовый разрыв в расходах, и уж точно — на два года вперед.

Дефицит — только по официальным оценкам (с учетом пока не сворованных средств), что телеграфировали киевские, — составляет без малого 44 миллиарда евро. И только на следующий год.

Для затыкания этой дыры, гигантской для Украины (18 с половиной процентов ВВП страны), хотят украсть наши активы. Не получается. И не потому, что бельгийский премьер проявляет неожиданное упрямство, а потому, что председатель Евроцентробанка на пальцах объясняет, что такой хапок приведет к оттоку других суверенных активов. А их в настоящее время на балансе Euroclear примерно 40 триллионов в общеевропейской валюте. Иными словами, киевские в своей алчности готовы ограбить своих европейских покровителей на 40 триллионов евро.

"Не я принимаю решение о конфискации, — замечает главная евробанкирша. — Но мой долг — предупредить политиков, что последует за таким шагом: финансовая нестабильность и риск, что Euroclear может перестать существовать как надежный депозитарий".

Еврокомиссия, получая отлуп от Кристин Лагард, не находит ничего лучшего, как внести нашу страну — с едва ли не самым прозрачным в мире банкингом, с едва ли не с самым жестким контролем финансовых потоков, с проверками зачислений и снятий любых сумм — в список тех, кто не только разрешает на государственном уровне тотальный беспорядок в банковских переводах, но и поддерживает злоумышленников.

Подобный шаг украинствующих эуропэйцев почти совпадает по времени с публикациями многочисленных видео, на которых — пакеты (не пачки) нераспакованных евро. Со штрихкодами европейского казначейства, эти миллионы в резервной валюте напечатавшего.

Если вам вдруг кажется, что Украина с точки зрения эуропэйцев есть средоточие свободы, транспарентности, как они еще говорят, а также стабильности финансов, вам не кажется. Потому что фон дер Ляйен и ее ближний круг действительно так считают. Почти стертая в порошок денежная система когда-то чрезвычайно зажиточной (самой, вероятно, богатой из всех республик бывшего СССР) на постсоветском пространстве страны для ЕС есть, судя по всему, тот идеал, к которому нужно стремиться.

Но, с другой стороны, даже упоротые русофобы понимают, что конечно не только количество денег, которые они зашвыривают Незалежной. Конечно количество и боеприпасов, и техники, и, самое главное, почти исчерпан демографический ресурс. Слова о войне "до последнего украинца" перестают быть метафорой и становятся реальностью. А значит, Украину рано или поздно принудят подписать те соглашения, условия которых пока оставляют от нее живое место.

Незалежная в силу объективных причин — географических прежде всего — и тех уроков, что она получила в течение и по итогам СВО, не сможет не вернуться, пусть и скорее поздно, чем рано, к сотрудничеству с Россией.

Америке Трампа, как и самому президенту США, — и тоже в силу объективных причин — идея совместной работы с нами вместо противостояния на грани начала третьей мировой тоже очень нравится.

Чтобы помешать совершиться и первому и второму, Европа, одряхлевшая и завистливая собака на сене, и устроила цирк с черными списками. И с "пособничеством терроризму". Смешно? Конечно. Страшно? Ни разу нет.