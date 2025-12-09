Рейтинг@Mail.ru
Украина готова ограбить ЕС на триллионы евро
08:00 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060419886.html
Украина готова ограбить ЕС на триллионы евро
Украина готова ограбить ЕС на триллионы евро - РИА Новости, 09.12.2025
Украина готова ограбить ЕС на триллионы евро
В Европе отморозка финансовых ушей и кое-чего посерьезнее — и назло нам — идет полным ходом. В дни, когда российский Центробанк снимает ограничения на перевод... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:00:00+03:00
2025-12-09T08:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060438751_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_729b1c76329a2774aca293f6a32ff67d.jpg
https://ria.ru/20251204/mid-2059777081.html
https://ria.ru/20251207/peregovory-2060396778.html
2025
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
украина, евросоюз, европа, россия, кристин лагард, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
Украина, Евросоюз, Европа, Россия, Кристин Лагард, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России

Украина готова ограбить ЕС на триллионы евро

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Елена Караева
Елена Караева
В Европе отморозка финансовых ушей и кое-чего посерьезнее — и назло нам — идет полным ходом. В дни, когда российский Центробанк снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и обладателей паспортов из дружественных стран, русофобская компания брюссельских в серых костюмах вносит нашу страну в черный список государств — "пособников терроризма".
Это не кровь из чьих-то лопнувших глазных яблок, это реакция украинствующего европолитикума на наши экономические успехи, на контроль над финансами, над инфляцией, над госдолгом — короче, на все то, что Европе сделать не удалось, не удается и точно не удастся в будущем. Обозримом или еще туманном.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МИД: любые незаконные действия по активам России получат жесткую реакцию
4 декабря, 14:38
Решение Еврокомиссии должно, чтобы войти в силу, быть утверждено и Европарламентом, и Евросоветом, но детали процедуры не так важны, как повод к такому решению. Он ярко политический. И продиктован страхом. Даже упоротые "ястребы" и слетевшие с катушек евробюрократы понимают, что Незалежная долго не протянет. Потому что у Незалежной нет денег. И у Европы, которая вопит про "Украину цэ Эуропу", тоже нет денег. И на сейчас, чтобы преодолеть кассовый разрыв в расходах, и уж точно — на два года вперед.
Дефицит — только по официальным оценкам (с учетом пока не сворованных средств), что телеграфировали киевские, — составляет без малого 44 миллиарда евро. И только на следующий год.
Для затыкания этой дыры, гигантской для Украины (18 с половиной процентов ВВП страны), хотят украсть наши активы. Не получается. И не потому, что бельгийский премьер проявляет неожиданное упрямство, а потому, что председатель Евроцентробанка на пальцах объясняет, что такой хапок приведет к оттоку других суверенных активов. А их в настоящее время на балансе Euroclear примерно 40 триллионов в общеевропейской валюте. Иными словами, киевские в своей алчности готовы ограбить своих европейских покровителей на 40 триллионов евро.
"Не я принимаю решение о конфискации, — замечает главная евробанкирша. — Но мой долг — предупредить политиков, что последует за таким шагом: финансовая нестабильность и риск, что Euroclear может перестать существовать как надежный депозитарий".
Еврокомиссия, получая отлуп от Кристин Лагард, не находит ничего лучшего, как внести нашу страну — с едва ли не самым прозрачным в мире банкингом, с едва ли не с самым жестким контролем финансовых потоков, с проверками зачислений и снятий любых сумм — в список тех, кто не только разрешает на государственном уровне тотальный беспорядок в банковских переводах, но и поддерживает злоумышленников.
Подобный шаг украинствующих эуропэйцев почти совпадает по времени с публикациями многочисленных видео, на которых — пакеты (не пачки) нераспакованных евро. Со штрихкодами европейского казначейства, эти миллионы в резервной валюте напечатавшего.
Если вам вдруг кажется, что Украина с точки зрения эуропэйцев есть средоточие свободы, транспарентности, как они еще говорят, а также стабильности финансов, вам не кажется. Потому что фон дер Ляйен и ее ближний круг действительно так считают. Почти стертая в порошок денежная система когда-то чрезвычайно зажиточной (самой, вероятно, богатой из всех республик бывшего СССР) на постсоветском пространстве страны для ЕС есть, судя по всему, тот идеал, к которому нужно стремиться.
Но, с другой стороны, даже упоротые русофобы понимают, что конечно не только количество денег, которые они зашвыривают Незалежной. Конечно количество и боеприпасов, и техники, и, самое главное, почти исчерпан демографический ресурс. Слова о войне "до последнего украинца" перестают быть метафорой и становятся реальностью. А значит, Украину рано или поздно принудят подписать те соглашения, условия которых пока оставляют от нее живое место.
Незалежная в силу объективных причин — географических прежде всего — и тех уроков, что она получила в течение и по итогам СВО, не сможет не вернуться, пусть и скорее поздно, чем рано, к сотрудничеству с Россией.
Америке Трампа, как и самому президенту США, — и тоже в силу объективных причин — идея совместной работы с нами вместо противостояния на грани начала третьей мировой тоже очень нравится.
Чтобы помешать совершиться и первому и второму, Европа, одряхлевшая и завистливая собака на сене, и устроила цирк с черными списками. И с "пособничеством терроризму". Смешно? Конечно. Страшно? Ни разу нет.
Собака может облаяться до полусмерти, но наш караван придет в ту точку на маршруте, которую мы наметили.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
7 декабря, 11:29
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
