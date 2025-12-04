Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 04.12.2025 (обновлено: 19:28 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/ek-2059860911.html
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК - РИА Новости, 04.12.2025
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК
Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:16:00+03:00
2025-12-04T19:28:00+03:00
россия
еврокомиссия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20250725/memorandum-2031327470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Россия, Еврокомиссия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК

РИА Новости: Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.
Европейская комиссия 3 декабря опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
"В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - ред.). Таким образом, решение Еврокомиссии, равно как и решение ФАТФ о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер", - говорится в сообщении.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании
25 июля, 09:33
 
РоссияЕврокомиссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала