https://ria.ru/20251204/ek-2059860911.html
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК - РИА Новости, 04.12.2025
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК
Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:16:00+03:00
2025-12-04T18:16:00+03:00
2025-12-04T19:28:00+03:00
россия
еврокомиссия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20250725/memorandum-2031327470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Россия, Еврокомиссия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Росфинмониторинг прокомментировал включение России в черный список ЕК
РИА Новости: Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России