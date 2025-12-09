Рейтинг@Mail.ru
Время на исходе. В Вашингтоне решили разобраться с "российской угрозой" - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.12.2025 (обновлено: 08:01 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/ugroza-2060587178.html
Время на исходе. В Вашингтоне решили разобраться с "российской угрозой"
Время на исходе. В Вашингтоне решили разобраться с "российской угрозой" - РИА Новости, 09.12.2025
Время на исходе. В Вашингтоне решили разобраться с "российской угрозой"
Американцы недовольны поведением европейских союзников. И предупреждают: если и дальше так продолжится, о поддержке из-за океана можно забыть. О том, какие... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:00:00+03:00
2025-12-09T08:01:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
пит хегсет
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251206/tramp-2060242200.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Время на исходе. В Вашингтоне решили разобраться с "российской угрозой"

В США готовят законопроект против планов Трампа по выводу войск из Европы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы недовольны поведением европейских союзников. И предупреждают: если и дальше так продолжится, о поддержке из-за океана можно забыть. О том, какие дедлайны Белый дом ставит партнерам по НАТО, что требует и чем пугает, — в материале РИА Новости.

Шок для Европы

Новая стратегия национальной безопасности США шокировала Евросоюз.
В документе, определяющем основы внешней политики администрации Трампа, указывается, что претензии Вашингтона к европейским союзникам зачастую сводились к неэффективности расходов на оборону и экономической стагнации. В частности, доля континентальной Европы с 1990-го в мировом ВВП снизилась с 25 до 14 процентов. Однако есть вызовы посерьезнее — Старому Свету грозит полное цивилизационное исчезновение.
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне
Главным виновником этого в команде Трампа считают коллективный Брюссель.
«

"Действия Евросоюза и других наднациональных организаций подрывают политическую свободу и суверенитет, миграционная политика меняет континент и вызывает раздор, цензура подавляет свободу слова, политическую оппозицию преследуют, падающая рождаемость несет в пропасть утраты национальной идентификации и уверенности в себе", — отмечается в документе.

Из этого в Белом доме делают вывод: через два десятка лет европейцы не смогут выполнять союзнические обязательства. Более того, население некоторых стран НАТО изменится настолько, что большинство будет отнюдь не европейским. А это прямая угроза для Североатлантического альянса.

Сроки поджимают

И программными документами недовольство Вашингтона не исчерпывается — за ними следуют конкретные меры.
По данным Reuters, США потребовали, чтобы Европа взяла на себя большую часть обычных (неядерных) оборонных возможностей НАТО на континенте. Крайний срок — 2027-й. Европейцы считают, что этого времени слишком мало.
Но Пентагон в противном случае обещает прекратить участие в некоторых совместных механизмах альянса. Каких конкретно — источники не раскрывают.
© AP Photo / Daniel MihailescuРазгрузка военной техники США в Румынии в рамках учений НАТО
Разгрузка военной техники США в Румынии в рамках учений НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Daniel Mihailescu
Разгрузка военной техники США в Румынии в рамках учений НАТО
При этом, как отмечает издание, неясно, выражают ли представители американского военного ведомства общую позицию администрации Трампа. Однако она близка риторике президента США — в декабре прошлого года он не исключал даже выхода из НАТО.
На июньском саммите в Гааге этого не произошло, хотя перед встречей из Вашингтона поступали пугающие европейцев сигналы. В частности, отвечая на вопрос журналистов о приверженности Белого дома соблюдению пятой статьи (о коллективной обороне), Трамп сказал, что "все зависит от того, какого определения вы придерживаетесь".
В итоге европейцы согласились увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035-му. Правда, с оговорками — 3,5% должно уходить непосредственно на военные нужды, а еще 1,5% можно тратить на инфраструктуру, необходимую для коллективной обороны, — с этим в ЕС тоже серьезные проблемы.

Задержка поставок и не только

Основным поставщиком вооружений для альянса по-прежнему остается Вашингтон. Но и тут возникли трудности, отмечает Reuters.
"Союзники по НАТО сталкиваются с задержками в производстве военной техники, которую они пытаются приобрести. Хотя официальные лица США призывают Европу расширять закупки, некоторые из наиболее востребованных вооружений и оборонных систем, если заказать их сегодня, доставят лишь через несколько лет", — указывается в статье.
© Фото : U.S. Army Europe and AfricaАмериканская военная техника, доставленная в Грецию
Военная техника, доставленная США в Грецию - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : U.S. Army Europe and Africa
Американская военная техника, доставленная в Грецию
А кое-что просто нельзя купить. В частности, США на порядок превосходят союзников в сфере разведки — в первую очередь спутниковой. Реализация же европейских проектов потребует много времени.

"Отступление из Европы"

В конце октября Минобороны Румынии сообщило, что Бухарест проинформировали о намерении Пентагона сократить численность войск на восточном фланге НАТО. Politico писало об этом еще в июле. В Европе примерно 80 тысяч американских военных. Больше всего — около 35 тысяч — в Германии.
В конце ноября агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники просят Вашингтон отказаться от этих планов, поскольку боятся остаться один на один с Россией.
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений
"Впервые за 70 лет европейцы не воспринимают американские гарантии безопасности как что-то надежное", — приводит портал слова Юлии Джоджи, директора программы Черного моря в Институте Ближнего Востока, вашингтонского аналитического центра.
Встревожились и военные.
«

"История движется к постепенному отступлению США с Европейского континента", — заявил Bloomberg французский корпусной генерал Филипп де Монтенон.

Есть возражения и в Вашингтоне. На этой неделе в конгрессе рассмотрят Закон о национальной обороне, запрещающий сокращать контингент в Европе ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней. Преодолеть запрет, уточняет Politico, можно лишь в случае, если министр войны Пит Хегсет и глава Европейского командования ВС США Алексус Гринкевич представят подтверждение того, что это отвечает интересам национальной безопасности США, и только после консультаций с союзниками по НАТО.
Все эти инициативы Дональда Трампа пугают союзников, привыкших к тому, что их безопасность оплачивает Вашингтон. И внутри США у него тоже серьезная оппозиция.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп ударил по Брюсселю. США начинают perestroiku
6 декабря, 08:00
 
В миреСШАЕвропаДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала