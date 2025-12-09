Время на исходе. В Вашингтоне решили разобраться с "российской угрозой"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы недовольны поведением европейских союзников. И предупреждают: если и дальше так продолжится, о поддержке из-за океана можно забыть. О том, какие дедлайны Белый дом ставит партнерам по НАТО, что требует и чем пугает, — в материале РИА Новости.

Шок для Европы

Новая стратегия национальной безопасности США шокировала Евросоюз.

В документе, определяющем основы внешней политики администрации Трампа , указывается, что претензии Вашингтона к европейским союзникам зачастую сводились к неэффективности расходов на оборону и экономической стагнации. В частности, доля континентальной Европы с 1990-го в мировом ВВП снизилась с 25 до 14 процентов. Однако есть вызовы посерьезнее — Старому Свету грозит полное цивилизационное исчезновение.

© AP Photo / Jose Luis Magana Здание Белого дома в Вашингтоне © AP Photo / Jose Luis Magana Здание Белого дома в Вашингтоне

Главным виновником этого в команде Трампа считают коллективный Брюссель.

« "Действия Евросоюза и других наднациональных организаций подрывают политическую свободу и суверенитет, миграционная политика меняет континент и вызывает раздор, цензура подавляет свободу слова, политическую оппозицию преследуют, падающая рождаемость несет в пропасть утраты национальной идентификации и уверенности в себе", — отмечается в документе.

Из этого в Белом доме делают вывод: через два десятка лет европейцы не смогут выполнять союзнические обязательства. Более того, население некоторых стран НАТО изменится настолько, что большинство будет отнюдь не европейским. А это прямая угроза для Североатлантического альянса.

Сроки поджимают

И программными документами недовольство Вашингтона не исчерпывается — за ними следуют конкретные меры.

По данным Reuters , США потребовали, чтобы Европа взяла на себя большую часть обычных (неядерных) оборонных возможностей НАТО на континенте. Крайний срок — 2027-й. Европейцы считают, что этого времени слишком мало.

Но Пентагон в противном случае обещает прекратить участие в некоторых совместных механизмах альянса. Каких конкретно — источники не раскрывают.

© AP Photo / Daniel Mihailescu Разгрузка военной техники США в Румынии в рамках учений НАТО © AP Photo / Daniel Mihailescu Разгрузка военной техники США в Румынии в рамках учений НАТО

При этом, как отмечает издание, неясно, выражают ли представители американского военного ведомства общую позицию администрации Трампа. Однако она близка риторике президента США — в декабре прошлого года он не исключал даже выхода из НАТО.

На июньском саммите в Гааге этого не произошло, хотя перед встречей из Вашингтона поступали пугающие европейцев сигналы. В частности, отвечая на вопрос журналистов о приверженности Белого дома соблюдению пятой статьи (о коллективной обороне), Трамп сказал, что "все зависит от того, какого определения вы придерживаетесь".

В итоге европейцы согласились увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035-му. Правда, с оговорками — 3,5% должно уходить непосредственно на военные нужды, а еще 1,5% можно тратить на инфраструктуру, необходимую для коллективной обороны, — с этим в ЕС тоже серьезные проблемы

Задержка поставок и не только

Основным поставщиком вооружений для альянса по-прежнему остается Вашингтон. Но и тут возникли трудности, отмечает Reuters.

"Союзники по НАТО сталкиваются с задержками в производстве военной техники, которую они пытаются приобрести. Хотя официальные лица США призывают Европу расширять закупки, некоторые из наиболее востребованных вооружений и оборонных систем, если заказать их сегодня, доставят лишь через несколько лет", — указывается в статье.

© Фото : U.S. Army Europe and Africa Американская военная техника, доставленная в Грецию © Фото : U.S. Army Europe and Africa Американская военная техника, доставленная в Грецию

А кое-что просто нельзя купить. В частности, США на порядок превосходят союзников в сфере разведки — в первую очередь спутниковой. Реализация же европейских проектов потребует много времени.

"Отступление из Европы"

В конце октября Минобороны Румынии сообщило, что Бухарест проинформировали о намерении Пентагона сократить численность войск на восточном фланге НАТО. Politico писало об этом еще в июле. В Европе примерно 80 тысяч американских военных. Больше всего — около 35 тысяч — в Германии

В конце ноября агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники просят Вашингтон отказаться от этих планов, поскольку боятся остаться один на один с Россией

© AP Photo / Vadim Ghirda Французский военный во время учений © AP Photo / Vadim Ghirda Французский военный во время учений

"Впервые за 70 лет европейцы не воспринимают американские гарантии безопасности как что-то надежное", — приводит портал слова Юлии Джоджи, директора программы Черного моря в Институте Ближнего Востока, вашингтонского аналитического центра.

Встревожились и военные.

« "История движется к постепенному отступлению США с Европейского континента", — заявил Bloomberg французский корпусной генерал Филипп де Монтенон.

Есть возражения и в Вашингтоне. На этой неделе в конгрессе рассмотрят Закон о национальной обороне, запрещающий сокращать контингент в Европе ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней. Преодолеть запрет, уточняет Politico , можно лишь в случае, если министр войны Пит Хегсет и глава Европейского командования ВС США Алексус Гринкевич представят подтверждение того, что это отвечает интересам национальной безопасности США, и только после консультаций с союзниками по НАТО.