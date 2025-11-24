Старые планы, новые маршруты. Танки НАТО спешат к российским границам

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. ЕС активно готовится к войне с Россией. Растут оборонные бюджеты, комплектуются армии, а некоторые страны и вовсе возвращают срочную службу. Однако этим усилия не исчерпываются. Что еще задумали европейцы — в материале РИА Новости.

Para bellum

Борис Писториус. "Мы всегда говорили, что это (прямой конфликт с Россией . — Прим. ред.) может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть те, кто утверждает, что это возможно уже в 2028-м, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — заявил в середине ноября министр обороны Германии

Сроки в три-четыре года — самая распространенная оценка среди европейских политиков. Причем иногда она даже не меняется: еще в феврале 2024-го тот же Писториус называл примерно такие же цифры.

Зато его подчиненные выдают совсем мрачные прогнозы.

"Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, Россия способна нанести ограниченный удар по территории НАТО хоть завтра", — сказал в интервью Reuters глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

Пока, правда, по его словам, столкновение может быть локальным. Но есть вероятность, что с завершением конфликта на Украине ситуация изменится.

На этом фоне крупнейшие европейские страны увеличивают расходы на военные нужды.

К концу следующего года правительство Мерца хочет провести через бундестаг оборонные контракты на 83 миллиарда евро. А уже к 2029-му траты на бундесвер достигнут 153 миллиардов. Всего немцы работают над 320 программами по закупкам различных видов вооружений. Их суммарная стоимость — 377 миллиардов евро.

Во Франции ситуация схожая — отличаются лишь масштабы. К 2030 году Париж намерен потратить на ВПК и армию 413 миллиардов евро. А Лондон затеял самую радикальную военную реформу за полвека. Армию переформатируют с акцентом на беспилотники, а уже к 2029-му расходы на нее составят три процента ВВП.

Всем миром

Однако усилиями отдельных стран в Европе не ограничиваются. К конфликту готовятся на уровне НАТО и ЕС.

На саммите в Мадриде в 2022-м члены Североатлантического альянса договорились реформировать Силы реагирования альянса (NRF). И создали им на смену Силы реагирования союзников (Allied Response Force, ARF). Изменилось не только название: численность войск в состоянии повышенной боевой готовности увеличивалась более чем в семь раз — с 40 до 300 тысяч.

Если концепция NRF предполагала переброску этих 40 тысяч в любую точку Европы за 15 дней, то ARF предусматривала размещение 100 тысяч солдат за десять дней и увеличение их численности до 300 тысяч в течение первого месяца.

Сейчас планы — к примеру, у Берлина — еще более амбициозные.

"В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг", — заявляет Зольфранк.

Бутылочное горлышко

Но чтобы подобная передислокация была возможна, необходима развитая и бюрократически упрощенная логистика. А с этим, как признаются европейцы, серьезные проблемы.

Сейчас в каждой стране ЕС свои правила перемещения войск через границы. В среднем заявка обрабатывается около десяти дней. В некоторых странах-участницах — еще дольше.

"В настоящее время переброска армии из стратегических портов на западе в страны, граничащие с Россией или Украиной, занимает около 45 дней", — отмечает Financial Times со ссылкой на представителей ЕС.

На этом фоне в Евросоюзе хотят создать "военный Шенген" — механизм, который упростил бы переброску войск. Еврокомиссия разработала для всего объединения единую схему, призванную сократить срок для этой задачи до пяти или даже трех дней. Юридические процедуры при этом должны занимать не более шести часов.

Как отмечает FT, за этот срок в НАТО рассчитывают перебросить из США Канады через континентальную Европу около 200 тысяч военнослужащих, 1500 танков и 2500 единиц бронетехники других видов.

План по повышению военной мобильности ЕК представила в среду. Для его реализации европейцам придется раскошелиться — расходы на военную мобильность должны вырасти как минимум в десять раз. Еще в марте еврокомиссар по обороне Андерс Кубилюс жаловался, что суммарный бюджет на эти цели достиг 1,7 миллиарда евро и уже израсходован. Теперь же ЕК намерена выделить 17,65 миллиарда в период с 2028 по 2034 год.

Но и это лишь верхушка айсберга. В ЕС выбрали четыре потенциальных транспортных коридора, по которым в случае конфликта будут перебрасывать войска. На этих маршрутах отобрали 500 проблемных мест (мостов, тоннелей и портов), где может возникнуть проблема бутылочного горлышка. Во избежание этого на инфраструктуру предлагается потратить еще 100 миллиардов евро.