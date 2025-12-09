https://ria.ru/20251209/uchenye-2060966077.html
Российские ученые разработали атомные часы
Российские ученые разработали атомные часы - РИА Новости, 09.12.2025
Российские ученые разработали атомные часы
09.12.2025
Российские ученые разработали атомные часы
РАН: ученые РФ разработали атомные часы, повышающие точность навигации
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские ученые разработали атомные часы, которые могут на порядок повысить точность навигации, заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Это атомные часы оптические, основанные на атомах тулия. Там есть такие свойства определённые, которые позволяют их использовать тем, что гасить погрешности, за счёт которых это магнитные, электрофизические поля. И у нас получается высочайшая точность, десять в минус шестнадцатой степени", - сказал Красников Путину.
Он добавил, что разработка таких часов была выполнена в российском Физическом институте имени Лебедева, где смогли достичь высоких стандартов точности.
"Такие часы транспортные, их можем в космос направлять. И сегодняшняя, скажем, ГЛОНАСС-система, там всего на три порядка, на два-три порядка хуже. И если её сделать, то мы сразу же на порядок увеличиваем только за счёт этого точность позиционирования... Это такой мировой уровень. Эта работа выполнена у нас в Физическом институте Лебедева", - подчеркнул Красников
