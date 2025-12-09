Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые разработали атомные часы
Российские ученые разработали атомные часы, которые могут на порядок повысить точность навигации, заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с главой...
геннадий красников, владимир путин, российская академия наук
Наука, Геннадий Красников, Владимир Путин, Российская академия наук
Российские ученые разработали атомные часы

РАН: ученые РФ разработали атомные часы, повышающие точность навигации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские ученые разработали атомные часы, которые могут на порядок повысить точность навигации, заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Это атомные часы оптические, основанные на атомах тулия. Там есть такие свойства определённые, которые позволяют их использовать тем, что гасить погрешности, за счёт которых это магнитные, электрофизические поля. И у нас получается высочайшая точность, десять в минус шестнадцатой степени", - сказал Красников Путину.
Он добавил, что разработка таких часов была выполнена в российском Физическом институте имени Лебедева, где смогли достичь высоких стандартов точности.
"Такие часы транспортные, их можем в космос направлять. И сегодняшняя, скажем, ГЛОНАСС-система, там всего на три порядка, на два-три порядка хуже. И если её сделать, то мы сразу же на порядок увеличиваем только за счёт этого точность позиционирования... Это такой мировой уровень. Эта работа выполнена у нас в Физическом институте Лебедева", - подчеркнул Красников.
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 14:18
 
НаукаГеннадий КрасниковВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
Заголовок открываемого материала