Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы - РИА Новости, 09.12.2025
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы
Приморские учёные обнаружили в Дальневосточной водоросли вещество, способное бороться с трижды негативном раком молочной железы, сообщает Тихоокеанский институт
российская академия наук
наука
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости.
Приморские учёные обнаружили в Дальневосточной водоросли вещество, способное бороться с трижды негативном раком молочной железы, сообщает
Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН.
"Учёные ТИБОХ ДВО РАН
обнаружили в дальневосточной водоросли Costaria costata уникальное вещество - флоретол. Это соединение способно бороться с трижды негативным раком молочной железы (ТНРМЖ) - самой агрессивной и трудноизлечимой формой онкологического заболевания", - говорится в сообщении.
Флоретол — это вещество, которое действует против рака сразу по нескольким направлениям. Оно не только подавляет рост раковых клеток, но и способно предотвратить превращение здоровых клеток в опухолевые, работая как защитное средство.
Основной механизм флоретола заключается в блокировке специального клеточного "сигнала" (AKT/GSK‑3β/CDKs), который играет ключевую роль в развитии рака. Если этот "сигнал" слишком активен, клетки начинают бесконтрольно делиться. Флоретол эффективно нарушает его работу.
В настоящее время учёные активно проверяют безопасность и биодоступность соединения.