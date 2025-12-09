Рейтинг@Mail.ru
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/uchenye-2060727792.html
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы - РИА Новости, 09.12.2025
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы
Приморские учёные обнаружили в Дальневосточной водоросли вещество, способное бороться с трижды негативном раком молочной железы, сообщает Тихоокеанский институт РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:03:00+03:00
2025-12-09T09:03:00+03:00
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/80/987278088_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_14886a07b6f3a29cc65d5c00effe0d54.jpg
https://ria.ru/20251209/opukhol-2060714773.html
https://ria.ru/20251209/nauka-2060587664.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/80/987278088_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_1966dabf0a24e0bfd5b054dc22989b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, наука
Российская академия наук, Наука
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы

В ТИБОХ ДВО РАН нашли в водоросли вещество для борьбы с раком молочной железы

© Fotolia / angellodecoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Fotolia / angellodeco
Лабораторные исследования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Приморские учёные обнаружили в Дальневосточной водоросли вещество, способное бороться с трижды негативном раком молочной железы, сообщает Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН.
"Учёные ТИБОХ ДВО РАН обнаружили в дальневосточной водоросли Costaria costata уникальное вещество - флоретол. Это соединение способно бороться с трижды негативным раком молочной железы (ТНРМЖ) - самой агрессивной и трудноизлечимой формой онкологического заболевания", - говорится в сообщении.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сибирские ученые нашли соединение, подавляющее агрессивную опухоль мозга
Вчера, 06:00
Флоретол — это вещество, которое действует против рака сразу по нескольким направлениям. Оно не только подавляет рост раковых клеток, но и способно предотвратить превращение здоровых клеток в опухолевые, работая как защитное средство.
Основной механизм флоретола заключается в блокировке специального клеточного "сигнала" (AKT/GSK‑3β/CDKs), который играет ключевую роль в развитии рака. Если этот "сигнал" слишком активен, клетки начинают бесконтрольно делиться. Флоретол эффективно нарушает его работу.
В настоящее время учёные активно проверяют безопасность и биодоступность соединения.
Медуза Аurelia aurita - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Калининградские ученые предложили лечить ожоги коллагеном ушастой медузы
Вчера, 09:05
 
Российская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала