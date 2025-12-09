Турция поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине

АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Турция поддерживает контакты с участниками конфликта на Украине в рамках последних дипломатических инициатив, направленных на продвижение урегулирования, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая во вторник перед Генеральной ассамблеей Великого национального собрания.
"В настоящее время турецкая сторона продолжает взаимодействовать с участниками процесса в связи с последними дипломатическими инициативами по урегулированию конфликта", - сказал Фидан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
