Турция поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине

АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Турция поддерживает контакты с участниками конфликта на Украине в рамках последних дипломатических инициатив, направленных на продвижение урегулирования, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая во вторник перед Генеральной ассамблеей Великого национального собрания.