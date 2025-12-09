Рейтинг@Mail.ru
Турция поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 09.12.2025 (обновлено: 20:00 09.12.2025)
Турция поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине
Турция поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Турция поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине
Турция поддерживает контакты с участниками конфликта на Украине в рамках последних дипломатических инициатив, направленных на продвижение урегулирования, заявил РИА Новости, 09.12.2025
Турция поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине

Турция поддерживает контакты со сторонами в рамках урегулирования на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте
АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Турция поддерживает контакты с участниками конфликта на Украине в рамках последних дипломатических инициатив, направленных на продвижение урегулирования, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая во вторник перед Генеральной ассамблеей Великого национального собрания.
Глава МИД напомнил, что Анкара уже выполняла значимую роль в мирных усилиях. По его словам, Турция ранее организовала три раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, что стало важным этапом дипломатических попыток снизить напряжённость.
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ
8 декабря, 14:45
"В настоящее время турецкая сторона продолжает взаимодействовать с участниками процесса в связи с последними дипломатическими инициативами по урегулированию конфликта", - сказал Фидан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
2 декабря, 11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАТурцияХакан ФиданВладимир ПутинЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
