Подразделения "Центра" улучшили положение в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 09.12.2025 (обновлено: 12:43 09.12.2025)
Подразделения "Центра" улучшили положение в зоне СВО
Подразделения "Центра" улучшили положение в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и... РИА Новости, 09.12.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 445 военных в зоне ответственности "Центра"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Водянское, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка, Новокриворожье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный, сообщило Минобороны РФ .
