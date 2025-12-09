Подразделения "Центра" улучшили положение в зоне СВО

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны РФ.