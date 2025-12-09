Рейтинг@Mail.ru
Билайн стал лидером по качеству связи на федеральной трассе М-11 "Нева" - РИА Новости, 09.12.2025
17:49 09.12.2025
Билайн стал лидером по качеству связи на федеральной трассе М-11 "Нева"
Билайн стал лидером по качеству связи на федеральной трассе М-11 "Нева"
билайн
вымпелком
технологии
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
московский метрополитен
билайн, вымпелком, технологии, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), московский метрополитен
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Московский метрополитен

Билайн стал лидером по качеству связи на федеральной трассе М-11 "Нева"

CC BY-SA 4.0 / Abrudenko / Участок скоростной автодороги М-11 Москва - Санкт-Петербург в Тверской областиУчасток скоростной автодороги М-11 Москва - Санкт-Петербург в Тверской области
Участок скоростной автодороги М-11 Москва - Санкт-Петербург в Тверской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Abrudenko / Участок скоростной автодороги М-11 Москва - Санкт-Петербург в Тверской области
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Билайн продемонстрировал самые высокие показатели надежности мобильного интернета на федеральной трассе М-11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга, сообщает оператор.
Такие результаты показало независимое исследование ИАА "Телеком Дейли" *.
Эксперт агентства проехал 669 километров по трассе М-11, непрерывно фиксируя качество сети. Тестирование проводилось с использованием комплекса TEMS Investigation (ТЭМС исследование) – отраслевого стандарта при оценке реального качества связи. В рамках исследования измерялись средняя скорость передачи данных, задержка сигнала и успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, включающей текст, изображение и видео.
По итогам тестов сеть Билайна показала лучшие результаты по всем ключевым параметрам. Средняя скорость мобильного интернета составила 65,3 мегабита в секунду, а пинг – 57 миллисекунд. Успешность загрузки эталонной страницы Кеплера достигла 97,5%.
Эти данные означают, что пассажиры не теряют связь даже при высокой скорости движения и могут пользоваться интернетом без ощутимых задержек – для навигации, работы с облачными сервисами, обмена видеосообщениями или трансляции видео.
Билайн последовательно усиливает сеть вдоль федеральных трасс, внедряя интеллектуальные алгоритмы распределения нагрузки, автоматический мониторинг качества и решения предиктивной аналитики. Такой технологический подход позволяет своевременно реагировать на рост трафика и обеспечивать высокую устойчивость подключения независимо от географии и плотности пользователей.
"Сегодня мобильный интернет – часть инфраструктуры путешествий. В машине мы строим маршрут, слушаем навигацию, общаемся с друзьями, делимся впечатлениями. И все это должно работать без потери сигнала. Мы развиваем сеть так, чтобы клиенты могли строить маршруты, общаться по видеосвязи и пользоваться цифровыми сервисами без риска потерять сигнал. Технологии предиктивной аналитики и интеллектуального управления позволяют нам поддерживать высокое качество даже вдоль протяженных магистралей", – сообщил директор Московского региона Билайна Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба.
Качество связи Билайна в Москве подтверждается независимыми исследованиями. По итогам тестирования компании DMTEL**, проведенного летом 2025 года, оператор занял первое место среди "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и покрытию. Кроме того, по данным агентства "Телеком Дейли"***, Билайн признан лидером по качеству связи в Московском метрополитене, продемонстрировав наилучшую непрерывность соединения (98,8%) в одной из самых технологически сложных транспортных систем мира.
*Результаты замеров в четырех сотовых сетях на трассе М-11, которые проходили в конце октября – начале ноября 2025 года. В географию тестирования вошли участки федеральной трассы М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга: Московская область, Тверская область, Новгородская область и Ленинградская область. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
**Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки в Москве в период с 9 по 31 июля 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
***Исследование проводилось Информационно-аналитическим агентством "Телеком Дейли" в Московском метрополитене в октябре 2025 года с помощью критериев, выбранных "Телеком Дейли" самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте интернет-СМИ "Телеком Дейли" (12+).
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTxrCBD9K
 
