Билайн стал лидером по качеству связи на федеральной трассе М-11 "Нева"

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Билайн продемонстрировал самые высокие показатели надежности мобильного интернета на федеральной трассе М-11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга, сообщает оператор.

Такие результаты показало независимое исследование ИАА "Телеком Дейли" *.

Эксперт агентства проехал 669 километров по трассе М-11, непрерывно фиксируя качество сети. Тестирование проводилось с использованием комплекса TEMS Investigation (ТЭМС исследование) – отраслевого стандарта при оценке реального качества связи. В рамках исследования измерялись средняя скорость передачи данных, задержка сигнала и успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, включающей текст, изображение и видео.

По итогам тестов сеть Билайна показала лучшие результаты по всем ключевым параметрам. Средняя скорость мобильного интернета составила 65,3 мегабита в секунду, а пинг – 57 миллисекунд. Успешность загрузки эталонной страницы Кеплера достигла 97,5%.

Эти данные означают, что пассажиры не теряют связь даже при высокой скорости движения и могут пользоваться интернетом без ощутимых задержек – для навигации, работы с облачными сервисами, обмена видеосообщениями или трансляции видео.

Билайн последовательно усиливает сеть вдоль федеральных трасс, внедряя интеллектуальные алгоритмы распределения нагрузки, автоматический мониторинг качества и решения предиктивной аналитики. Такой технологический подход позволяет своевременно реагировать на рост трафика и обеспечивать высокую устойчивость подключения независимо от географии и плотности пользователей.

"Сегодня мобильный интернет – часть инфраструктуры путешествий. В машине мы строим маршрут, слушаем навигацию, общаемся с друзьями, делимся впечатлениями. И все это должно работать без потери сигнала. Мы развиваем сеть так, чтобы клиенты могли строить маршруты, общаться по видеосвязи и пользоваться цифровыми сервисами без риска потерять сигнал. Технологии предиктивной аналитики и интеллектуального управления позволяют нам поддерживать высокое качество даже вдоль протяженных магистралей", – сообщил директор Московского региона Билайна Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба.

Качество связи Билайна в Москве подтверждается независимыми исследованиями. По итогам тестирования компании DMTEL**, проведенного летом 2025 года, оператор занял первое место среди "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и покрытию. Кроме того, по данным агентства "Телеком Дейли"***, Билайн признан лидером по качеству связи в Московском метрополитене, продемонстрировав наилучшую непрерывность соединения (98,8%) в одной из самых технологически сложных транспортных систем мира.

*Результаты замеров в четырех сотовых сетях на трассе М-11, которые проходили в конце октября – начале ноября 2025 года. В географию тестирования вошли участки федеральной трассы М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга: Московская область, Тверская область, Новгородская область и Ленинградская область. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.

**Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки в Москве в период с 9 по 31 июля 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.