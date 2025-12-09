https://ria.ru/20251209/tramp-2060873592.html
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп рассказал, что партнеры по НАТО обращаются к нему за помощью в диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:42:00+03:00
2025-12-09T16:42:00+03:00
2025-12-09T16:42:00+03:00
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caf0bb84ececa798f58c17e7bb0a2f58.jpg
https://ria.ru/20251202/turtsiya-2059027195.html
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d5d42c57f739e2947356e8bd278d32f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, нато, politico
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, НАТО, Politico
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его позвонить Эрдогану