Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/tramp-2060873592.html
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп рассказал, что партнеры по НАТО обращаются к нему за помощью в диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:42:00+03:00
2025-12-09T16:42:00+03:00
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caf0bb84ececa798f58c17e7bb0a2f58.jpg
https://ria.ru/20251202/turtsiya-2059027195.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d5d42c57f739e2947356e8bd278d32f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, нато, politico
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, НАТО, Politico
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом

Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его позвонить Эрдогану

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что партнеры по НАТО обращаются к нему за помощью в диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Есть страны, с которыми НАТО испытывает трудности... Турция – один из примеров... Всякий раз, когда у них возникают проблемы с Эрдоганом, они просят меня позвонить ему, потому что сами не могут с ним договориться", - сообщил он в интервью изданию Politico.
При этом, американский лидер отметил, что ему всякий раз удается добиться взаимопонимания с главой Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турция отказалась выполнять требования США по Украине
2 декабря, 08:00
 
В миреТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала