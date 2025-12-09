Рейтинг@Mail.ru
14:40 09.12.2025
Трамп оценил отношения с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговые переговоры между Вашингтоном и... РИА Новости, 09.12.2025
сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп, в мире, мирный план сша по украине
США, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, В мире, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином завершились для США выгодно.
"Мне удалось урегулировать это с председателем Си, и у нас хорошие отношения. Всё было урегулировано очень благоприятно... для Соединённых Штатов", — сказал он в интервью Politico.
В октябре Трамп и Си Цзиньпин провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Си Цзиньпином
СШАКитайСи ЦзиньпинДональд ТрампВ миреМирный план США по Украине
 
 
