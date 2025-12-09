Рейтинг@Mail.ru
В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/tramp-2060708324.html
В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР
В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР - РИА Новости, 09.12.2025
В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР
Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:53:00+03:00
2025-12-09T03:53:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a6a237d3b8a9246b6597d8a876dbbec3.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2059922270.html
https://ria.ru/20250917/kitaj-2042474215.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_99e1cba01ed79df750cadcb1e9a1dfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР

Аналитик Ауэрбак: решение Трампа продавать чипы Nvidia в КНР никого не устроит

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не устроит, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.
Ранее Трамп заявил, что сообщил лидеру КНР Си Цзиньпиню о том, что дал разрешение на поставки чипов H200 в Китай.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию
5 декабря, 00:33
"Это худший вариант из всех возможных. Трамп продаёт самые старые (высокотехнологичные - ред.) микрочипы, которые Китаю не нужны и не интересны. Он не может продавать наиболее передовые модели, хотя именно этого хочет Nvidia. Однако со временем Китай сам восполнит этот пробел и отодвинет Nvidia в сторону, как они уже делают во многих других отраслях, где ранее доминировали США", - сказал Ауэрбак.
Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введенных в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в ноябре, что США недооценили потенциал Китая в развитии технологической отрасли, теперь он уже может полностью полагаться на собственную промышленность, а не на американские технологии.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Китай запретил компаниям покупать чипы Nvidia, пишет FT
17 сентября, 14:12
 
В миреКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала