В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР
В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР - РИА Новости, 09.12.2025
В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР
Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не... РИА Новости, 09.12.2025
В США раскритиковали решение Трампа о поставках чипов Nvidia H200 в КНР
Аналитик Ауэрбак: решение Трампа продавать чипы Nvidia в КНР никого не устроит
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не устроит, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.
Ранее Трамп
заявил, что сообщил лидеру КНР Си Цзиньпиню
о том, что дал разрешение на поставки чипов H200 в Китай.
"Это худший вариант из всех возможных. Трамп продаёт самые старые (высокотехнологичные - ред.) микрочипы, которые Китаю не нужны и не интересны. Он не может продавать наиболее передовые модели, хотя именно этого хочет Nvidia. Однако со временем Китай сам восполнит этот пробел и отодвинет Nvidia в сторону, как они уже делают во многих других отраслях, где ранее доминировали США", - сказал Ауэрбак.
Ранее сообщалось, что администрация США
ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введенных в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в ноябре, что США недооценили потенциал Китая в развитии технологической отрасли, теперь он уже может полностью полагаться на собственную промышленность, а не на американские технологии.