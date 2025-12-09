https://ria.ru/20251209/tramp-2060697454.html
Трамп заявил, что разрешил Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщил лидеру КНР Си Цзиньпиню о том, что дал разрешение на поставку продвинутых чипов искусственного интеллекта Nvidia РИА Новости, 09.12.2025
