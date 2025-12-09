https://ria.ru/20251209/tovary-2060834829.html
Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии
Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии с упрощенным... РИА Новости, 09.12.2025
Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии
