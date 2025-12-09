Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии - РИА Новости, 09.12.2025
14:50 09.12.2025 (обновлено: 15:05 09.12.2025)
Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии
Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии с упрощенным... РИА Новости, 09.12.2025
казахстан, киргизия, россия, экономика
Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии

Грузовые фуры. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии с упрощенным оформлением, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 2025 г. № 778 "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 10 декабря 2025 года" словами "до 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Астана - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана
6 декабря, 06:53
 
