Имена 439 Героев Отечества навечно внесены в почетный список в Татарстане
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
18:08 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/tatarstan-2060920170.html
Имена 439 Героев Отечества навечно внесены в почетный список в Татарстане
Имена 439 Героев Отечества навечно внесены в почетный список в Татарстане - РИА Новости, 09.12.2025
Имена 439 Героев Отечества навечно внесены в почетный список в Татарстане
Имена 439 Героев Отечества навечно внесены в почетный список в Татарстане, сегодня в республике проживают 16 Героев России, восемь Героев социалистического... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:08:00+03:00
2025-12-09T18:08:00+03:00
республика татарстан
общество
россия
фарид мухаметшин
рустам минниханов
госдума рф
день героев отечества
россия
КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Имена 439 Героев Отечества навечно внесены в почетный список в Татарстане, сегодня в республике проживают 16 Героев России, восемь Героев социалистического труда, три полных кавалера ордена Трудовой Славы и два Героя труда, сообщил глава парламента республики Фарид Мухаметшин.
Мухаметшин во вторник принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества. Памятная дата, которая ежегодно отмечается в России 9 декабря, была установлена по решению Госдумы в 2007 году. 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы.
"Эта памятная дата приобретает особое значение, сакральный смысл, напоминая нам об исторической преемственности, непреходящей ценности подвига и отваги во имя Родины. С 2007 года 9 декабря на государственном уровне установлено днем нашей общей благодарной памяти и высочайшего уважения Героям России, Героям Труда, Героям Советского Союза, социалистического труда, полным кавалерам боевого ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Всего в Татарстане в этот почетный список навечно занесены имена 439 Героев Отечества", - сказал Мухаметшин в ходе чествования героев.
По его информации, среди Героев Отечества в Татарстане 353 Героя Советского Союза, 51 полный кавалер ордена Славы, 35 Героев Российской Федерации, 17 из которых звание было присвоено в ходе специальной военной операции. В настоящее время в Татарстане проживают 16 Героев России, восемь Героев социалистического труда, три полных кавалера ордена Трудовой Славы, два Героя труда.
Мухаметшин отметил вклад ветеранов, чьи трудовые и ратные свершения стали краеугольным камнем успешного развития Татарстана, а также участников специальной военной операции.
"Ваша стойкость – пример для всех поколений. Склоняем головы перед мужеством тех, кто продолжая традиции верного и самоотверженного служения Отчизне, и сегодня выступает образцом доблести и чести. Речь об участниках специальной военной операции", - отметил он, пожелав скорейшего выздоровления всем, кто проходит лечение в госпиталях, и поблагодарив семьи героев за их поддержку.
Председатель госсовета республики напомнил, что глава Татарстана Рустам Минниханов объявил следующий год в регионе Годом воинской и трудовой доблести. "Уверен, он станет прямым продолжением добрых традиций, вновь подчеркнет незыблемость беззаветного служения Отчизне", - подчеркнул Мухаметшин.
Республика ТатарстанОбществоРоссияФарид МухаметшинРустам МиннихановГосдума РФДень Героев Отечества
 
 
