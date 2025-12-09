КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Имена 439 Героев Отечества навечно внесены в почетный список в Татарстане, сегодня в республике проживают 16 Героев России, восемь Героев социалистического труда, три полных кавалера ордена Трудовой Славы и два Героя труда, сообщил глава парламента республики Фарид Мухаметшин.

Мухаметшин во вторник принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества. Памятная дата, которая ежегодно отмечается в России 9 декабря, была установлена по решению Госдумы в 2007 году. 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы.

"Эта памятная дата приобретает особое значение, сакральный смысл, напоминая нам об исторической преемственности, непреходящей ценности подвига и отваги во имя Родины. С 2007 года 9 декабря на государственном уровне установлено днем нашей общей благодарной памяти и высочайшего уважения Героям России, Героям Труда, Героям Советского Союза, социалистического труда, полным кавалерам боевого ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Всего в Татарстане в этот почетный список навечно занесены имена 439 Героев Отечества", - сказал Мухаметшин в ходе чествования героев.

По его информации, среди Героев Отечества в Татарстане 353 Героя Советского Союза, 51 полный кавалер ордена Славы, 35 Героев Российской Федерации, 17 из которых звание было присвоено в ходе специальной военной операции. В настоящее время в Татарстане проживают 16 Героев России, восемь Героев социалистического труда, три полных кавалера ордена Трудовой Славы, два Героя труда.

Мухаметшин отметил вклад ветеранов, чьи трудовые и ратные свершения стали краеугольным камнем успешного развития Татарстана, а также участников специальной военной операции.

"Ваша стойкость – пример для всех поколений. Склоняем головы перед мужеством тех, кто продолжая традиции верного и самоотверженного служения Отчизне, и сегодня выступает образцом доблести и чести. Речь об участниках специальной военной операции", - отметил он, пожелав скорейшего выздоровления всем, кто проходит лечение в госпиталях, и поблагодарив семьи героев за их поддержку.