ВС России заняли важный узел обороны ВСУ после освобождения Остаповского
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 09.12.2025 (обновлено: 16:37 09.12.2025)
ВС России заняли важный узел обороны ВСУ после освобождения Остаповского
ВС России заняли важный узел обороны ВСУ после освобождения Остаповского
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
россия
2025
Подразделения группировки «Восток» освободили населённый пункт Остаповское Днепропетровской области. Штурмовые подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» уверенным и быстрым продвижением прорвали оборону противника и освободили населённый пункт Остаповское в Днепропетровской области. Под контроль группировки перешла территория площадью более 5 квадратных километров, включая важный узел обороны ВСУ, имевший значение для удержания рубежей на данном участке. В ходе боёв противник потерял большое количество живой силы и техники.
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России заняли важный узел обороны ВСУ после освобождения Остаповского

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Штурмовики "Востока" прорвали оборону противника в районе освобожденного села Остаповское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Под контроль группировки перешла территория площадью более пяти квадратных километров, включая важный узел обороны ВСУ, имевший значение для удержания рубежей на данном участке", — сообщило ведомство.
Противник потерял большое количество живой силы и техники. Отход ВСУ к северу привел к изоляции их подразделений, находящихся в Андреевке, а уничтожение моста через реку Гайчур лишило их возможности подвоза резервов и материальных средств.
️Освобождение населенного пункта формирует предпосылки для дальнейшего развития наступления российских войск и создает для противника угрозу утраты оборонительной линии вдоль Гайчура.
Об освобождении Остаповского министерство отчиталось ранее во вторник. Село взяли под контроль подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток".
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач на Днепропетровском направлении - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Герасимов рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Вчера, 08:32
Помимо этого, бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированной и двух штурмовых бригад противника, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах сел Варваровка и Косовцево, а также города Гуляйполе в Запорожской области и села Андреевка в Днепропетровской.
Противник потерял:
  • более 210 человек личного состава;
  • боевую бронемашину;
  • шесть автомобилей;
  • склад материальных средств.
