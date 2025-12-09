ВС России заняли важный узел обороны ВСУ после освобождения Остаповского

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Штурмовики "Востока" прорвали оборону противника в районе освобожденного села Остаповское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Под контроль группировки перешла территория площадью более пяти квадратных километров, включая важный узел обороны ВСУ, имевший значение для удержания рубежей на данном участке", — сообщило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Остаповское в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Остаповское в Днепропетровской области
Противник потерял большое количество живой силы и техники. Отход ВСУ к северу привел к изоляции их подразделений, находящихся в Андреевке, а уничтожение моста через реку Гайчур лишило их возможности подвоза резервов и материальных средств.
️Освобождение населенного пункта формирует предпосылки для дальнейшего развития наступления российских войск и создает для противника угрозу утраты оборонительной линии вдоль Гайчура.
Об освобождении Остаповского министерство отчиталось ранее во вторник. Село взяли под контроль подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток".
Помимо этого, бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированной и двух штурмовых бригад противника, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах сел Варваровка и Косовцево, а также города Гуляйполе в Запорожской области и села Андреевка в Днепропетровской.
Противник потерял:
- более 210 человек личного состава;
- боевую бронемашину;
- шесть автомобилей;
- склад материальных средств.
