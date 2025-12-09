Суд продлил меры пресечения фигурантам дела о массовом отравлении лобио

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Люблинский суд Москвы на 6 месяцев продлил меры пресечения фигурантам уголовного дела об отравлении салатом лобио со смертельными исходами в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества этой компании Елена Машкова, коммерческий директор ООО "Савон-К" Владимир Шин находятся под домашним арестом, разнорабочий "Савон-К" Карим Норматов – в СИЗО. Последний не имеет регистрации на территории РФ

Люблинский суд столицы должен приступить к рассмотрению этого дела по существу, в этой связи обвинение просило продлить всем фигурантам меры пресечения. Лозин и Машкова настаивали на изменении меры на запрет определенных действий или подписку о невыезде, так как за 17 месяцев ими не были допущены нарушения условий домашнего ареста. Норматов и Шин не возражали против прошения прокурора.

"Ходатайство удовлетворить", - решила судья.

Суд также определил, что рассмотрение дела начнется 18 декабря.

Подсудимые обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Коммерческому директору ООО "Савон-К" Владимиру Шину также инкриминируется статья 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан). Кроме того, Шин в 2014 году был судим за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

По версии следствия, в мае-июне 2024 года Шин приобрел продовольственную фасоль, которую по его поручению разнорабочий Карим Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ботулотоксина.

В 2024 году товар приобрел гендиректор ООО "Локалкитчен" Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Еленой Машковой, желая снизить финансовые издержки, он не обеспечил надлежащую проверку качества фасоли. Ее использовали для приготовления лобио, которое продавали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат".

В результате произошло массовое отравление салатом: из-за ботулизма два человека скончались, 298 гражданам был причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Также Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К", по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное жилое помещение для пребывания, уточняется в релизе.

Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда более чем на 70 миллионов рублей, часть которого ООО "Локалкитчен" добровольно компенсировало.