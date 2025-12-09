"Центр нового мирового устройства": ученик оптинских старцев о будущем мира

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Еще мальчиком он задавал взрослым неудобные вопросы о судьбе России, а в лагерном бараке говорил о таком будущем страны, которое многим казалось откровенным безумием. Сейчас, спустя десятилетия, его слова звучат удивительно современно.

О чем нас предупреждали за столетия, но никто не прислушался?

От орловской деревни до Оптиной пустыни

Будущий старец родился в 1884 году в орловской деревне Космодемьянское. Деревня была самая обычная, крестьянская, но путь этого ребенка с первых лет жизни пошел совсем не по-обычному. Когда Стефану исполнилось четыре года, родители отвезли его в Оптину пустынь, к знаменитому старцу Амвросию. Монахи потом вспоминали, что ребенок поражал их не по возрасту серьезными вопросами, в первую очередь о России, о том, что с ней будет, почему люди так много страдают, и чем все закончится.

Дальше удар следовал за ударом. В пять лет он остался сиротой: один за другим умерли отец и мать. Воспитание взял на себя старший брат, человек суровый, занятый выживанием, а не тонкими духовными материями.

Каждый удобный случай он использовал для того, чтобы снова оказаться в монастыре. Втихаря уезжал в Оптину, где старцы все яснее видели в нем не просто впечатлительного юношу, а человека с даром — способностью тонко чувствовать будущее, различать духовные причины происходящего.

“Бесовское свойство”

К двадцати пяти годам духовный путь оформился окончательно. В 1909 году Стефан стал келейником старца Иосифа Оптинского — одного из прославленных оптинских подвижников. Служил рядом, помогал, учился у него молитве, терпению, умению видеть за внешним внутреннее.

После смерти Иосифа он перешел к отцу Нектарию, которого позже назовут последним из великих оптинских старцев. Здесь молодой послушник не просто впитывал традицию — в нем формировался тот самый дар прозорливости, который позже сделает его известным “прозорливцем из Караганды”.

В 1917 году, на фоне революций и надлома старого уклада, Стефан принимает монашеский постриг и получает имя Севастиан. По воспоминаниям современников, уже в те годы он говорил: страну ждут тяжелые потрясения. Он не любил высоких слов, выражался просто и жестко.

"В наших грехах не виноваты ни вино, ни женщины, ни деньги, ни богатство, а наша неумеренность", — повторял он тем, кто пытался свалить все на внешние соблазны.

И так же прямо рассуждал о скорбях:

“Господь не попускает страданий сверх наших сил, потому надо все терпеть, а вот гордость страшнее всего, — заявлял Севастиан. — Она — бесовское свойство”.

Свою судьбу он тоже видел заранее и не скрывал, что ему предстоит пройти через унижения и большие страдания.

Арест и сталинский лагерь

1930-е годы подтвердили его слова. В разгар гонений на Церковь Севастиана арестовало НКВД.

Суд приговорил монаха к семи годам лагерей . Его отправили в Караганду, в один из самых суровых лагерных пунктов. Там его регулярно избивали, заставляли подписывать бумаги об отказе от веры, требовали отречься от Христа. На все это была одна единственная, короткая, упрямая реакция: "Никогда".

В бараках, где все было пронизано страхом и отчаянием, он спокойно говорил заключенным, кого освободят раньше срока, кто переживет болезни, кого не стоит бояться, а где нужно приготовиться к тяжелому исходу. Иногда он предупреждал о ночных обысках или наказаниях и все случалось точно так, как он говорил.

“Забавная экзотика”

Когда срок закончился, монах не бросился возвращаться в Россию. Он сознательно решил остаться в Караганде, объясняя это тем, что именно там, в этих суровых степях, ему особенно ясно открывается будущее, а молитва становится глубже.

Вокруг него постепенно складывалась община. Люди приезжали из разных регионов СССР, кто тайно, кто почти открыто. Приезжали за утешением, за советом, за молитвой..

Он мог сказать человеку о грядущей болезни, предупредить о семейной катастрофе, подсказать, какое решение принять в сложной ситуации. Мог говорить о судьбе целого народа так же спокойно, как о жизни одного конкретного человека.

При этом он никогда не превращал дар в средство заработка. Денег не брал принципиально, только просил, чтобы к его словам относились серьезно , а не как к забавной "экзотике".

По рассказам учеников, власти не раз пытались прикрыть эту "точку притяжения". Но каждый раз рейды срывались или оказывались бессмысленными.

От "дня лютого" до нового миропорядка

Главные предсказания Севастиана касались, конечно, России. Он не уговаривал бежать, наоборот, настойчиво говорил, что покидать Родину нельзя, потому что тяжелые времена накроют всех.

Особое место занимают его слова о "дне лютом". Он предупреждал , что впереди у страны период крайне тяжелых испытаний — войн, смут, внутренних потрясений. По его мнению, "обойти это время не получится, оно неизбежно".

Многие видят в этих словах прямой намек на сегодняшние события: конфликты, давление извне, попытки изолировать страну, экономические и политические удары.

Севастиан не скрывал, что борьба развернется не только за территории, но и за человеческие души. Он предупреждал о новых гонениях на веру, о том, что внешнее благополучие может сочетаться с внутренним преследованием:

"Придет время, когда монастыри будут в великом притеснении, а истинные христиане будут ютиться в маленьких церквушках".

Другая его формула, которую сегодня часто цитируют , звучала так: "Запад и Восток непременно поменяются местами".

© iStock.com / real444 Китайские красные фонари © iStock.com / real444 Китайские красные фонари

Ее трактуют по-разному. Кто-то видит в ней намек на смену центров влияния в мире, кто-то на духовный переворот. Роль России в этих переменах он описывал удивительно смело:

"Россия станет центром нового мирового устройства, — предрекал старец. — Благодаря внутреннему преображению".

То есть речь шла не о внешней экспансии, а о том, что окружающие будут смотреть на страну и людей в ней как на пример, при условии, что внутри произойдет очищение и пересмотр ценностей.

"Спасение России придет из Средней Азии": загадка степного пророка

Фраза "Спасение России придет из Средней Азии" до сих пор вызывает море толкований.

Когда он произносил ее в 1940-1950-х годах, еще отбывая ссылку, все звучало нелогично.

Сегодня исследователи видят в этом пророчестве несколько возможных уровней. Одни уверены, что он имел в виду духовное наследие тех, кто страдал и молился в этих местах: лагерных мучеников, подвижников, священников, которые тайно служили литургии в бараках и землянках.

Другие связывают слова старца с геополитикой: укреплением связей России со странами Центральной Азии, смещением важных транспортных, энергетических и военных маршрутов в этот регион.

Есть и те, кто считает, что речь идет о людях. О будущих поколениях, выходцах из этих земель, которые сыграют значимую роль в судьбе страны.

Предвидение технологий и климатических сдвигов

Севастиан не ограничивался разговорами о войнах и политике. Он много рассказывал о том, как изменится быт людей.

Он описывал будущее, в котором один человек сможет общаться с другим на огромном расстоянии "через невидимые нити". Для современного читателя это звучит как ясная отсылка к Интернету, мобильной связи, мессенджерам — всему тому, что стало нормой в XXI веке.

© iStock.com / Djordje Krstic Мужчина со смартфоном возле компьютера © iStock.com / Djordje Krstic Мужчина со смартфоном возле компьютера

Старец предупреждал и о мощных природных сдвигах. Говорил о том, что "погода сойдет с ума" — привычный климат изменится, а стихии будут вести себя все более непредсказуемо. В его словах многие узнают нынешние аномальные температуры, катаклизмы, частые стихийные бедствия.

Последние дни и главное завещание

В 1966 году старец почувствовал, что его время подходит к концу. Он прямо говорил окружающим, что скоро уйдет, и просил готовиться к его кончине не как к трагедии, а как к переходу на другой уровень служения.

По свидетельствам тех, кто был рядом, он до последних дней продолжал принимать людей, молиться, утешать, предсказывать.

Перед смертью он произнес слова, которые можно считать его духовным завещанием