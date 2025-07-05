https://ria.ru/20250705/starets-2027173829.html

"Придет время": старец из сталинских лагерей предрек судьбу России

"Придет время": старец из сталинских лагерей предрек судьбу России - РИА Новости, 05.07.2025

"Придет время": старец из сталинских лагерей предрек судьбу России

Последний ученик оптинских старцев прошел сталинские лагеря и основал тайный монастырь в степи. Но главное наследие преподобного Севастиана — не житие, а... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:57:00+03:00

2025-07-05T08:57:00+03:00

2025-07-05T08:57:00+03:00

россия

караганда

оптина пустынь

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Последний ученик оптинских старцев прошел сталинские лагеря и основал тайный монастырь в степи. Но главное наследие преподобного Севастиана — не житие, а загадочные слова о судьбе России. Одно из них обсуждают до сих пор, другое сбывается на наших глазах. Что увидел старец в будущем России и какой договор заключил с небом?От Оптиной пустыни до КарагандыИван родился в бедной крестьянской семье Орловской губернии, с детства был слаб здоровьем, но тянулся к духовной жизни. Судьба привела его в легендарную Оптину пустынь — духовный центр России.Юноша стал келейником старца Иосифа Оптинского в 1909 году, а после его смерти служил отцу Нектарию. Впитывал вековые традиции русского старчества, учился читать человеческие души и видеть будущее.В 1917 году принял постриг с именем Севастиан. Но революция разрушила старый мир — монастыри закрывали, священников арестовывали. Молодому монаху предстояло пройти путь, который сделает его исповедником и мучеником.Наставления о жизниСтав духовным отцом, Севастиан учил простым, но глубоким истинам. Не любил многословия и пустых разговоров: "После многословия остается такой тяжелый осадок, как кто песку насыпал на душу".Строго предупреждал о страстях: "Самая лютая страсть — блудная. Она в костях находится без пяти всех страстей. Никто сам по себе не может избавиться от нее. Только Господь может избавить".О богатстве говорил просто: "В наших грехах не виноваты ни вино, ни женщины, ни деньги, ни богатство, а наша неумеренность". Главной добродетелью считал любовь: "Где любовь, там Бог. Где любовь — мир, согласие, тишина".Сталинский адВ тридцатые годы НКВД арестовало старца и приговорило к семи годам лагерей. В Карагандинском лагере били, требовали одного — отречься от Бога. Севастиан ответил: "Никогда".Тогда его отправили в барак к уголовникам — "там тебя быстро перевоспитают". Можно представить, что творили рецидивисты со священником. Но Севастиан выжил и не сломился.По слабости здоровья работал хлеборезом, потом сторожем. По ночам не спал — молился. Начальство всегда заставало его бодрствующим. Иногда в зону привозили кинофильмы и всех заключенных сгоняли в клуб. В кино не ходил, говорил напарнику: "Ты иди за меня, а я за тебя подежурю".Зимой возил воду на быках, грел окоченевшие руки об животных. Дарили варежки — на следующий день приезжал без них, снова отдал кому-то. Замерзая, забирался в ясли к скоту и согревался их теплом.Тайный монастырь в степиОсвободившись в 1939 году, Севастиан остался в Караганде и создал невозможное — тайный монастырь среди угольных шахт и лагерей. Монашеская община возникла при доме молитвы, позже при храме.Последний ученик оптинских старцев возродил традиции старчества в казахской степи. Принимал духовных чад, наставлял, исцелял души. В 1966 году принял схиму — высшую монашескую степень.Город Караганда вырос благодаря заключенным и спецпереселенцам. Людей высаживали в степи, они рыли землянки, окна затыкали льдинами. Зимой минус 50, летом плюс 40. В этом аду Севастиан создал оазис духовности.Пророчества о грядущих бедствияхСтарец предвидел тяжелые времена для России и призывал не покидать родные места. "Никуда не ездите, везде будут бедствия, везде — нестроения", — наставлял он тех, кто собирался бежать.Самым загадочным остается пророчество, которое обсуждают до сих пор: "Спасение России придет из Средней Азии". Что именно имел в виду старец — неизвестно. Сбылось ли это предсказание или еще ждет своего часа, покажет время.Предупреждал о новых гонениях на христиан: "Придет время, когда монастыри будут в великом гонении и притеснении. Истинные христиане будут ютиться в маленьких церковочках. Вы доживете до тех дней, когда опять будут мучить христиан. Я говорю про мучения, подобные древним".Говорил о "дне лютом" — времени больших испытаний и бедствий. Но уверял, что Божия благодать покроет верующих, если они сохранят веру и любовь.Мистическое завещаниеПеред смертью в 1966 году старец произнес пророческие слова: "Прощайте, дорогие мои, ухожу я уже. Прошу вас об одном: живите в мире. Мир и любовь — это самое главное. Только тем, чего достигнешь внутри души своей и в сердце, — мирную тишину и любовь".Эти слова прозвучали как завещание не только духовным чадам, но и всему миру. Старец, прошедший сталинские лагеря и видевший человеческую жестокость, умолял о главном — о мире между людьми.Затем добавил удивительное: "И если удостоит меня Господь светлой Своей обители, буду молиться о вас неустанно. И скажу: 'Господи, я ведь не один, со мною чада мои. Не могу я войти без них'".Видения после смертиСамое поразительное началось после кончины старца. Духовным чадам стали сниться вещие сны — они видели церковь преподобного Севастиана, где он служил у алтаря.В видениях старец вынимал частицы за людей и говорил: "А я за тебя молюсь!" Получается, обещание молиться за своих чад он исполняет и после смерти.В 1997 году Севастиана прославили как святого, в 2000 году причислили к лику новомучеников. Но для тех, кто знал его лично, он был святым всегда — человеком, который прошел ад и не озлобился, а научился любить еще сильнее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, караганда, оптина пустынь